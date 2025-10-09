為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韌性預算審查》含普發現金業務費 今通過刪減逾1700萬

    2025/10/09 13:03 記者劉宛琳、謝君臨／台北報導
    立法院財政委員會9日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，主計長陳淑姿（左一）、財政部長莊翠雲（右二）列席。（記者羅沛德攝）

    立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。除了國民黨立委馬文君所提之49案（國防相關）刪減案均保留送協商，今天通過刪除的預算約有1700多萬餘元。

    經濟部、勞動部和衛福部普發現金媒宣費（1350萬）和其他業務媒宣費（8041萬4千元），通過國民黨立委賴士葆之提案，各刪減5%。

    其他刪減項目，包含國土署「強化國土防衛能量」項目中的公有避難空間及設備改善計畫刪減業務費300萬元、國庫署普發現金業務費刪減2000萬元、教育部「強化高等教育人才培育」費用刪減6000萬元、經濟部「協助企業開拓多元市場」業務費刪減1000萬元、產發署「提升產業競爭力」刪減業務費1000萬元、國貿署「協助企業開拓多元市場」業務費刪減1000萬元、商業發展署「提升產業競爭力」業務費刪減500萬元、中小及新創企業署「提供企業金融支持」業務費刪減1000萬元、社家署「協助弱勢」媒體政策及宣導業務費刪減500萬元。

