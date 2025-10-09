台中辦國慶晚會國旗淪「配角」 議員批「滿城盡是盧秀燕」

陳俞融（中）質疑台中國旗消失，「滿城盡是盧秀燕」。（記者蘇金鳳攝）

今年國慶晚會睽違8年重返台中舉行，但台中市議員陳俞融今在議會質疑，國家重要慶典國慶晚會在台中舉行，但台中街頭不但看不到「旗海飄揚」，甚至國旗從街頭消失，反是台中市長盧秀燕個人宣傳鋪天蓋地，強壓國慶氛圍，她提臨時動議要求市府加速補救，獲多名議員附議，議長張清照裁示照案通過。

台中市建設局長陳大田則指出，已在重要道路節點、路口、路燈桿及重要機關懸掛1.6萬支國旗，最近才又在台灣大道增掛1千支，國慶晚會現場的文心森林公園週遭也佈滿國旗，可能因道路綠蔭多遮蔽使然，未來會以中央分隔島、停等紅綠燈路口及人行陸橋、機關周遭附近加強懸掛，另會再次巡檢文心森林公園周遭與其他路段，再適時補充。

請繼續往下閱讀...

陳俞融說，國慶晚會今晚要在台中市舉辦，本是全體市民引以為傲的盛事，但不少人發現，走在台中街頭，感受不到台中的國慶氛圍；過去建國百年、2017年國慶晚會都在台中舉辦，均成功地凝聚市民的熱情，但這次盧市府不僅沒有規劃任何周邊的慶祝活動來擴大參與，就連最基本的門面都做得非常潦草。

陳俞融指出，以台中最重要的道路門戶「台灣大道」為例，本應旗海飄揚，結果國旗稀稀落落地，完全感受不到國家慶典的氣度，遠不如台北市重要道路國旗飄揚，盧市府對於國家慶典消極以對，卻鋪天蓋地、不遺餘力宣傳盧秀燕個人，捷運車廂成市長個人的宣傳工具，號稱「國慶車廂」但市長照片大於國慶晚會主視覺。

陳俞融說，建設局今年插掛國旗工程標案131萬元，中捷製作的「市長車廂」就花15萬，是國旗標案的1/10，「高調宣傳盧秀燕、低調宣傳國慶」，令人完全無法接受。

市議員張芬郁也指出，在大里區包含國光路、中興路二段、德芳南路等重要路段，也未見國旗，屯區居民完全感受不到國慶氛圍，雙十國慶成為「市區限定」活動。

議會會議結束後，盧秀燕緊急向建設局等首長了解，提議懸掛位置再高一點避開綠蔭遮蔽，陳大田強調，會持續調整佈建，接下來的元旦會確實檢討。

陳俞融今早前往台灣大道竟看不到任何國旗。（圖：陳俞融提供）

陳俞融指出中捷花15萬打造「國慶車廂」，但盧秀燕大頭照比國慶主視覺大。（圖：陳俞融提供）

挨批個人宣傳鋪天蓋地，盧秀燕會後趕緊向局處了解狀況。（記者蘇孟娟攝）

建設局強調，有在重要道路懸掛國旗。（圖：市府提供）

建設局在國慶晚會場地文心森林公園掛滿國旗。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法