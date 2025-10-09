為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌否認花錢請徵信社 四叉貓：沒付錢的政治渣男！

    2025/10/09 13:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（本報合成、資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（本報合成、資料照）

    網紅四叉貓爆料有黃國昌跟金主在核銷徵信費用，還在重慶北路家樂福附近開會，黃國昌表示「所以四叉貓現在是自己承認知道我沒有花錢請徵信社，但是在第一時間為了抹黑我，才說我花錢請徵信社？」對此，四叉貓回應，黃國昌只敢嚷嚷「我沒有付錢給徵信社～沒有付錢～」四叉貓大酸黃國昌是政治渣男！

    黃國昌表示，請問是什麼徵信費用，是昨天還前天？那位綠營的側翼不是說他花錢去請徵信社，現在又變成不是他花錢去請徵信社，自己的故事變來變去，講的到底是什麼？自己都在打自己的臉，結果媒體還配合這種綠營側翼在操作，會不會太可笑啊。

    黃國昌表示，所以現在他（四叉貓）是自己承認，他沒有花錢請徵信社，但是在第一時間為了抹黑他，說他花錢請徵信社，這不是基本的邏輯嗎？講出這麼可笑的東西，沒有必要幫他（四叉貓）在那邊操作，沒有意義。

    四叉貓今日稍早在臉書回應「徵信社是你（黃國昌）指定的，徵信社查你（黃國昌）想查的，徵信社到你（黃國昌）的辦公室開會，徵信社費用是金主幫你（黃國昌）核銷，然後黃國昌只敢嚷嚷著說：『我沒有付錢給徵信社～沒有付錢～』政治渣男！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播