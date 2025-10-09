黃國昌否認花錢請徵信社 四叉貓：沒付錢的政治渣男！

民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（本報合成、資料照）

網紅四叉貓爆料有黃國昌跟金主在核銷徵信費用，還在重慶北路家樂福附近開會，黃國昌表示「所以四叉貓現在是自己承認知道我沒有花錢請徵信社，但是在第一時間為了抹黑我，才說我花錢請徵信社？」對此，四叉貓回應，黃國昌只敢嚷嚷「我沒有付錢給徵信社～沒有付錢～」四叉貓大酸黃國昌是政治渣男！

黃國昌表示，請問是什麼徵信費用，是昨天還前天？那位綠營的側翼不是說他花錢去請徵信社，現在又變成不是他花錢去請徵信社，自己的故事變來變去，講的到底是什麼？自己都在打自己的臉，結果媒體還配合這種綠營側翼在操作，會不會太可笑啊。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，所以現在他（四叉貓）是自己承認，他沒有花錢請徵信社，但是在第一時間為了抹黑他，說他花錢請徵信社，這不是基本的邏輯嗎？講出這麼可笑的東西，沒有必要幫他（四叉貓）在那邊操作，沒有意義。

四叉貓今日稍早在臉書回應「徵信社是你（黃國昌）指定的，徵信社查你（黃國昌）想查的，徵信社到你（黃國昌）的辦公室開會，徵信社費用是金主幫你（黃國昌）核銷，然後黃國昌只敢嚷嚷著說：『我沒有付錢給徵信社～沒有付錢～』政治渣男！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法