歐洲青年政治領袖團訪台 義大利市長籲台歐強化交流

雙十國慶將至，不少訪團來台慶賀。外交部次長吳志中昨（8）日主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）-青年政治領袖第二團歡迎酒會，歡迎來自義大利、法國、西班牙、比利時、英國、愛爾蘭等7國11名重要青年政治領袖本月5日至14日來台訪問。訪團代表、義大利蘇特里市市長艾墨禮表示，台歐雙方應進一步強化文化、經濟與制度層面交流。

吳志中致詞表示，當前全球民主體系正面臨威權主義擴張的挑戰，台灣位於第一島鏈核心，是捍衛民主與維護區域穩定的前線，面對與日俱增的挑戰，民主國家唯有團結合作，才能共同守護自由。

吳志中表示，為強化自我防衛能力，我國將於明年提高國防預算至GDP的3.32%，確保有效的嚇阻力量，台灣同時積極推動自由、開放與繁榮的印太發展，並與歐洲在貿易、投資、科技及非紅供應鏈等領域合作，未來我國也將推展城市對城市（city-to-city）交流，促進在地合作及人員與文化互動，強化台歐實質關係。

團長、義大利蘇特里（Sutri）市長艾墨禮（Matteo Amori）代表全體團員致詞表示，該團展現歐洲深化與台灣合作、友誼及共同發展的決心，面對全球經濟、環境與社會挑戰，相信自由與合作是共創未來的基礎。艾墨禮也讚揚我國在科技創新、民主與人權等方面成就，認為雙方應進一步強化文化、經濟與制度層面交流。

外交部指出，本次酒會也邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、我國跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與；訪團此行另拜會國家安全會議、立法院副院長江啟臣、台北市政府國際事務委員會、國發會及經濟部國際貿易署等我國重要中央及地方單位，並赴新竹、宜蘭及金門等地參訪，透過實地走訪全面認識台灣。

