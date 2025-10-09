為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立委質疑科技監控設備太爛？ 高檢署：屬「一次性設計」待修不代表故障

    2025/10/09 12:26 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    高檢署澄清指出，電子手、腳鐶屬「一次性設計」，待修不代表故障。（記者吳昇儒攝）

    立法委員吳宗憲、黃國昌等人昨日質詢時提出，認為科技監控設備維修比例過高，設備太爛，要求法務部提出書面報告。高檢署今日澄清指出，電子手鐶、腳鐶屬「一次性設計」，剪斷後需重新整新、檢測，故列為待修，而待修不代表故障，而告警產生原因，不完全是設備異常，未來將會持續優化設備及維護管理。

    吳宗憲指出，今年有前往高檢署科控中心視察，220個電子腳鐶中有90個在維修，耗損率4成，真的過高。

    吳宗憲則說，科技設備的異常率太高，他記得今年4月去高檢署科控中心視察，電子腳鐶220個，就有90個在維修。

    此外，因訊號收訊不良而告警，這類型的誤報可以理解，但擔心會造成「狼來了」效應導致監控中心人員疲乏，建議可以建立「白名單」，例如當事人出庭、就醫等，須事先預報。

    高檢署今表示，截至今年10月7日止，科技設備監控中心監控524人次，目前在線監控件數為248件。因電子腳手鐶、腳鐶屬「一次性設計」，受監控人結案後所用載具必須拆除，這時則會列為待修狀態，並非設備故障，需累積到一定數量後，由廠商統一送回整新與檢測方可再行使用，因無法即時將拆卸載具送交整新，導致整新件數較多，外界據此認為屬「故障設備」，實有誤會。

    此外，監控系統告警訊息成因多元，不完全是設備故障引起，目前最常見的告警類型為「低電量告警」及「離線告警」。低電量多為受監控人使用習慣與未及時充電有關，後者則是所在位置及環境因素影響訊號品質，未必屬於設備異常。目前已多次進行系統優化，告警數量較建置初期大幅下降，未來也將持續強化監控設備運作與維護管理。

