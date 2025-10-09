黃國昌養狗仔風暴延燒 林智群質疑：錢哪來、沒有國安問題？

黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層，以及多名閣員全被跟監偷拍。對此律師林智群提出4項個人觀點，PO文曝光後引起不少網友議論。

林智群今於臉書粉專發文提到，據媒體披露指出，「黃國昌從2022年至2025年找一堆狗仔長期跟拍副總統、四院院長，跟一堆民進黨政治人物。」

林智群接著提出4項個人看法，首先，「他沒想到民進黨比阿北還乾淨」；第2項，不禁質疑「跟拍這麼多人，要花很多錢，錢從哪裡來？」

林智群接著說，第3項，「另一個問題是，這應該是國安問題了吧？！如果這些跟拍的人拿的不是照相機，而是狙擊槍呢？」最後第4項，「如果連黃國昌這種低水準的狗仔集團，都可以輕易掌握我們政府機關首長的行蹤，中國情報單位呢？」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「跟蹤官員，難道沒有國安法的問題？」、「這種規模的運作成本應該不低吧，經費到底哪來的？」、「這種大量跟拍政府官員的行徑，明顯有「匪諜組織」的嫌疑，國安單位和新聞媒體應該可以開始跟監追查這個大弊案了」。

