青海老虎溝山難1台灣人失溫亡 海基會：家屬下午搭機赴中

海基會今日證實青海老虎溝死者是台灣人，家屬預計今日下午搭機赴中，該會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。（資料照）

中國青海省門源縣老虎溝地區，於中秋連假期間發生2百多名徒步健行者，因惡劣天氣受困高海拔山區的山難，1人不幸死亡。海基會今日證實死者是台灣人，家屬預計今日下午搭機赴中，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

青海省門源縣公安局5日接獲通報，指有徒步團隊自甘肅張掖市肅南縣進入老虎溝後，因氣候驟變受困山區，當地山勢險峻，平均海拔超過4000公尺，加上連日降雪，搜救工作面臨極大挑戰。

請繼續往下閱讀...

中國媒體《紅星新聞》、《成都商報》報導，10月5日至7日，一場跨越青海、甘肅的救援行動在老虎溝展開，最終251名被困徒步人員安全轉移，但1人因失溫、高原反應不幸遇難；門源縣公安局對外指出，罹難者來自台灣。

對此，海基會指出，10月7日該會接獲某公司來電，指該公司一名派駐中國員工於連假期間出遊登山，途中出現不適狀況，又碰上大雪，最後因高原反應加上失溫不幸罹難，因此致電海基會詢問後續處理方式。

海基會提及，在接獲陳情以後，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序，同時洽請西寧台商協會協助向當地台辦確認情況。

海基會表示，家屬預計於今日下午搭機赴中，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法