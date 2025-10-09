為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    青海老虎溝山難1台灣人失溫亡 海基會：家屬下午搭機赴中

    2025/10/09 12:07 記者陳鈺馥／台北報導
    海基會今日證實青海老虎溝死者是台灣人，家屬預計今日下午搭機赴中，該會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。（資料照）

    海基會今日證實青海老虎溝死者是台灣人，家屬預計今日下午搭機赴中，該會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。（資料照）

    中國青海省門源縣老虎溝地區，於中秋連假期間發生2百多名徒步健行者，因惡劣天氣受困高海拔山區的山難，1人不幸死亡。海基會今日證實死者是台灣人，家屬預計今日下午搭機赴中，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

    青海省門源縣公安局5日接獲通報，指有徒步團隊自甘肅張掖市肅南縣進入老虎溝後，因氣候驟變受困山區，當地山勢險峻，平均海拔超過4000公尺，加上連日降雪，搜救工作面臨極大挑戰。

    中國媒體《紅星新聞》、《成都商報》報導，10月5日至7日，一場跨越青海、甘肅的救援行動在老虎溝展開，最終251名被困徒步人員安全轉移，但1人因失溫、高原反應不幸遇難；門源縣公安局對外指出，罹難者來自台灣。

    對此，海基會指出，10月7日該會接獲某公司來電，指該公司一名派駐中國員工於連假期間出遊登山，途中出現不適狀況，又碰上大雪，最後因高原反應加上失溫不幸罹難，因此致電海基會詢問後續處理方式。

    海基會提及，在接獲陳情以後，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序，同時洽請西寧台商協會協助向當地台辦確認情況。

    海基會表示，家屬預計於今日下午搭機赴中，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播