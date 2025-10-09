國民黨下通牒揚言握有資料 翁達瑞：對抹黑爆料不會善罷干休

學者翁達瑞。（資料照）

國民黨發言人鄧凱勛今日上午在臉書發文「給陳時奮的最後警告」，他還說，「陳時奮、翁達瑞，是你嗎？騷擾、涉及學倫重大醜聞、還遭重懲的Shih-Fen Chen 是你嗎？」「翁達瑞時奮，你準備好了嗎？好意思說別人，資料公佈很難看喔。」對此，學者翁達瑞表示，爆料前，希望你們先找好國外的律師，好好看文件，對於抹黑爆料，他不會善罷干休的，請國民黨立刻澄清收回。

鄧凱勛指出，他收到北美海外學者看不下去翁達瑞在台灣的政治雙標，提供一份在加拿大法律協會的正式官方詳細文件，其中登載毅偉商學院（Ivey Business School）的「Shih-Fen Chen 」敗訴，且涉及騷擾、紀律、版權多重問題，甚至該人士還希望西安大略大學教師協會（UWOFA）能夠協助他，結果不如他的意，竟反控告UWOFA，結果遭法院判決敗訴確定，這種慣用手法會是翁達瑞嗎？

鄧凱勛稱，以陳時奮的品德及人格，不應在評論圈有容身之處，「這篇貼文是我對陳時奮的最後警告，再犯就是血流成河。我也要呼籲陳時奮的側翼好友，若不想受到牽連，你們應該幫忙制止陳時奮的惡行。」

翁達瑞在臉書PO文表示，剛才朋友轉告，國民黨受不了了，要爆他的料，新聞出來了，國民黨，翁達瑞等你！爆料前，希望你們先找好國外的律師，好好看文件。對於抹黑爆料，他不會善罷干休的！這篇新聞的內容，也請國民黨立刻澄清收回，他沒在怕喔！

