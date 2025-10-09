韌性預算審查》馬文君提51案刪72.6億 全數提案保留送協商

國防部長顧立雄與國民黨立委馬文君協商預算提案。（記者羅沛德攝）

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，朝野立委共提出237案。其中，國民黨立委馬文君1人就針對國防部主管預算提出51案（49刪減案、2主決議），刪減金額逾72.6億餘元，由於馬提案數量非常多，會議主席、財政委員會民進黨籍召委李坤城請她說明後，先裁示其所有刪減案均暫保留送交朝野黨團協商。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會8日、9日舉行聯席會議，審查行政院函請審議韌性特別預算案，昨已完成詢答程序，今續針對朝野立委預算提案進行溝通討論。

本次韌性特別預算案，國防部主管共編列1132億元。其中，馬文君1人就對其提出51案（49刪減案、2主決議），刪減金額72億6116萬1千元。

有關刪減國軍長效用水預算部分，馬文君提案指出，國防部說明將於2年內購置5萬餘瓶、500cc、存放5年以上的特規型瓶裝水。考量國軍為守勢作戰，短期內購置大量瓶裝水，除有相應儲存空間、環保、妨礙健康等議題，且每瓶單價與國軍現行採購儲存水單價遽增達12倍以上。因此提案刪減預算7億8942萬元。

關於陸軍軍車鋼棚整建案，馬文君提案指出，國防部說明陸軍各營區軍車鋼棚整建工程案，計畫於38個所屬營區新建132座鋼棚，供各型輪型車輛停用，所需14億9354萬4千元，然經查案內各單位規劃之停車鋼棚，規格、材質不一，有無需要抗炸、偽裝也不統一，造成所匡列之預算無法實質審查，因此提案刪除。

對於大量提案刪減國防部主管預算，馬文君表示，1132億元不是筆小錢，此次編列預算中，不少竟是更換視聽設備，添購新的大型LED螢幕、高倍數投影機、視聽設備等，這和外界對「強化韌性」、「強化國土防衛」的認知相差甚遠，不僅如此，不少預算項目，也充滿諸多不合理。

馬文君強調，這會期，她身為外交及國防委員會召委，對於特別預算，她將會認真把關，也希望國防部能提出合理說法。

