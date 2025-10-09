為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    府院高層傳遭黃國昌狗仔跟拍 黃帝穎：若中資贊助涉違國安法

    2025/10/09 12:58 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今（9日）再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層全被跟監偷拍，包括時任行政院秘書長的經濟部長龔明鑫。對此，律師黃帝穎表示，若港資中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

    黃帝穎在臉書PO文表示，根據《鏡報》報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等。今年6月，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理。

    黃帝穎指出，4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？黃國昌狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑。

    黃帝穎續指，依據大法官釋689號解釋，「新聞自由」保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為。

    黃帝穎直言，若港資中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播