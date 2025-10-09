府院高層傳遭黃國昌狗仔跟拍 黃帝穎：若中資贊助涉違國安法

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今（9日）再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層全被跟監偷拍，包括時任行政院秘書長的經濟部長龔明鑫。對此，律師黃帝穎表示，若港資中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

黃帝穎在臉書PO文表示，根據《鏡報》報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長、立委、監委、警界最高首長等。今年6月，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭狗仔跟監，當時龔明鑫透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？黃國昌狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑。

黃帝穎續指，依據大法官釋689號解釋，「新聞自由」保障是新聞採訪者的追訪，黃國昌指揮狗仔政治跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為。

黃帝穎直言，若港資中資資助狗仔跟監4院長府院黨3大秘書長，涉違國安法處3年以上10以下徒刑。

