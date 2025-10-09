為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    府院高層被黃國昌狗仔跟拍？ 民進黨團籲「雙向並進」該告就告

    2025/10/09 12:22 記者陳政宇／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，媒體今（9日）再披露，行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等高層全被跟監偷拍，包括時任行政院秘書長的經濟部長龔明鑫。對此，立法院民進黨團呼籲，應透過前端的科技導入預防、加上後端的法律行動，遏止政治偵防的不法手段，「該告就告」。

    多位內閣官員驚傳淪為偷拍受害者，引發輿論譁然。民進黨團幹事長鍾佳濱今在黨團記者會上應詢表示，偷拍事件延燒越來越大，看起來已可組成受害者自救會，成員可能會隨著媒體披露陸續增加。

    鍾佳濱說，民進黨團的立場是希望能儘速調查清楚，讓過去承受不必要壓力的人能予以澄清，始作俑者也應該接受司法調查與制裁。

    與會的民進黨立委吳思瑤則指出，她上週五質詢有詢問行政院長卓榮泰是否有被跟拍，當時卓不方便明說，但現在有越來越多爆料，有許多內閣官員都是偷拍集團的獵殺對象，所以當時自己就呼籲，行政院在前端、後端都要有所作為。

    吳思瑤進一步說明，前端可善用科技導入，保護閣員的安全，可透過保六總隊及刑事警察局的科技，有效防止政治狗仔的反跟監、反跟車，保護閣員個人隱私及國家安全；至於後端方面，若有閣員確實被跟拍，希望能透過司法途徑釐清，該告就告。遏止這種政治偵防的不法手段，前端預防和後端法律行動都不能偏廢。

