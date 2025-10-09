為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉跟拍將對不實報導「採適當作為」 黃國昌：對抗民進黨黑金貪腐不停止

    2025/10/09 12:10 記者楊綿傑／台北報導
    民眾黨主席黃國昌今於委員會外受訪。（記者楊綿傑攝）

    民眾黨主席黃國昌今於委員會外受訪。（記者楊綿傑攝）

    經濟部長龔明鑫遭爆在擔任政院秘書長時遭跟監，案件疑與民眾黨主席黃國昌前助理有關，黃國昌今受訪批評，這是捕風捉影，沒事實證據基礎編故事。他也強調，對這段時間不實的報導會採取適當作為，自己對抗民進黨黑金貪腐集團的決心與行動不會停止。

    媒體爆料經濟部長龔明鑫今年6月遭狗仔跟監，透過警方進一步查出跟監車輛的租車人疑是黃國昌的前助理，而龔明鑫今證實疑似有此情況，但對跟監人的身分則稱「不方便講」。

    黃國昌今天出席立院司法法制委員會質詢，針對媒體爆料，他會後接受聯訪時說，媒體要衝流量，就要好好認真做些扎實報導，捕風捉影，沒事實證據基礎編的故事，沒有回應的必要。

    至於四叉貓也爆料指黃國昌與金主在重慶北路家樂福附近開會，跟金主核銷費用等內容，黃國昌回應，那位綠營側翼自己的故事變來變去，自己都是在打自己的臉，講出這麼可笑的東西，媒體還配合操作，沒有必要。

    黃國昌也強調，對於這段時間非常多不實的報導，會權衡自己的時間，採取適當的作為，他特別說，民進黨想要用這種手法移轉自己違法濫權的焦點，不會得逞的，「黃國昌對抗民進黨黑金貪腐集團的決心與行動，也不會停止」。

    此外，時代力量秘書長林邑軒爆黃國昌曾有機會擔任蘋果日報董事長，後來跟民報、菱傳媒合作是因為不想上第一線扛責，搞臭了這2家公司。黃國昌則回嗆，時代力量自己好好努力，過去這麼多人支持，現在為甚麼會變成這樣子？在那個位子上做這個工作就要有這個工作的樣子，搞成這個樣子，結果一天到晚還在寫小說，沒有甚麼回應的必要。

