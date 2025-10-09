為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    率團16議員訪台 巴拉圭議長：展現對台灣主權堅定支持

    2025/10/09 11:48 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍8日晚宴歡迎友邦巴拉圭眾議長拉多雷（左一）訪台。（外交部提供）

    雙十國慶將至，外交部長林佳龍昨（8）日晚宴歡迎友邦巴拉圭眾議長拉多雷（Raúl Latorre）訪台。拉多雷表示，此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，並承諾未來將持續在國際場合為台發聲。

    拉多雷強調，此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，因為這是台巴兩國共同信守的價值。他也承諾，未來將持續在每一個國際場合為台灣發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。

    林佳龍指出，近年在巴拉圭政府與國會的全力支持下，台巴兩國攜手推動的多項「榮邦計畫」，包括「醫療資訊系統」、「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」及「電動巴士先導計畫」等合作項目都順利推展，近期兩國更簽署碳權合作計畫，展現攜手追求經濟共榮與環境永續的願景。

    林佳龍指出，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）在聯合國大會中，再次為台灣仗義執言，讓人既感動又振奮；拉多雷也在羅馬「國際天主教國會議員連線」年會與布魯塞爾的「讓歐洲再次偉大」論壇上，大力為台發聲，真摯友誼感動許多的台灣人。

    晚宴中，林佳龍特別向訪團分享，他難以忘懷上次訪問巴拉圭時嚐到的道地玉米鹹糕（Chipa guasu）及馬黛茶，並再次感謝拉多雷率16名巴國跨黨派眾議員訪團來台；拉多雷也邀請林佳龍早日再訪巴拉圭。

