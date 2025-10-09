為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    桃竹苗大矽谷溝通平台9個月沒開會 張善政籲政院正視此問題

    2025/10/09 11:25 記者彭健禮／苗栗報導
    行政院核定桃竹苗大矽谷推動方案，桃園市長張善政表示為此，地方與中央成立溝通平台，但平台成立9個月「沒開過會」，且他向國發會反映，卻遭「洗臉」，僅獲回覆逕向各業管單位洽詢，等同回到原點。他籲行政院「放下手邊奇奇怪怪的事」，正視這個問題。

    桃竹竹苗4縣市首長，今上午齊聚苗栗縣明德水庫水漾明月會館進行區域治理平台定期座談會議。

    張善政於會中致詞首先向其他3位縣市長請罪，因他受推舉為桃竹苗大矽谷計畫中央與地方溝通平台的地方代表，卻未能達成所託，迄今無具體進展。

    張善政話鋒一轉，指桃竹苗大矽谷計畫，是賴總統選舉的政策。但在9個月前，桃竹竹苗4縣市跟國發會有一個共識，就是要建立一個地方跟中央的一個溝通平台，把很多行政上面比較冗長的程序能夠透過這個平台有一個加速的做法。建立一套針對桃竹苗大矽谷的計畫。

    張善政說，這個特別的機制，並不是不尊重審查，而是審查的過程希望能夠有時效性。但是9個月過去了，這個平台中央跟地方的平台沒有開過一次會。

    張善政強調，自己有透過不同的管道去接觸國發會，請他們要找適當時間來開會。得到的訊息都是說「請各個縣市政府直接跟相關部會去溝通」，這個就是過去的問題。他認為說行政院內閣應該要正視。現在整個國際貿易的亂局，在這個時間點，很多企業都希望盡快的在台灣能夠擴大他們的規模，在台灣設立更長久的一個基礎。

    他說，但是如果還是這種過去的心態，會讓黃金機會錯失，希望行政院放下手邊奇奇怪怪的事，正視現在產業的需要，幫助桃竹苗大矽谷計畫四個縣市，把現在面臨的程序問題、冗長程序，能盡速加速進行，才是真正鼓勵企業根留台灣的做法，真正面對國際亂局真正做法，希望行政院再次聽到我的呼籲，趕快開這個9個月沒有開的桃竹苗大矽谷中央地方溝通平台會議。

