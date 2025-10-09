曝黃國昌和老婆「公司遷移史」！四叉貓：能推出養狗仔時間軸

四叉貓整理出黃國昌「公司遷移史」。（取自四叉貓臉書）

民眾黨主席黃國昌近日身陷狗仔集團醜聞，網紅四叉貓日前加碼爆料，黃國昌2020年找徵信業者調查時代力量同黨人士。今日他整理出黃國昌「公司遷移史」並表示：「其實看黃國昌的老婆高翔她這間公司的遷移史，大概就能推敲出委託徵信業者轉換成養狗仔的時間軸。」

四叉貓今日發文曝光「公司遷移史」，表示2020年，台北國際商務顧問有限公司設立，地址是台北市大同區重慶北路，負責人為高翔；2021年12月，遷移至大安區安和路，四叉貓稱之「黃國昌的狗仔窩」；2023年11月，又遷移至新北市板橋區雙十路，為黃國昌的服務處。他也說，其實從此就可推敲出「委託徵信業者」換成「養狗仔」的時間軸。

四叉貓日前爆料，2020年黃國昌找徵信業者調查時力同黨人士，不過黃8日反駁，稱造謠抹黑，「不用拿出任何證據嗎？」。對此，四叉貓回酸「怎麼會覺得我手上沒有證據呢」，表示他不僅知道黃國昌委託徵信社調查哪些人，就連金主是誰都知情。

