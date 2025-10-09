為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市議員籲打造「超級APP」!局處首長:有技術難度、但願配合

    2025/10/09 11:40 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員陳慧文建議整合各局處APP，打造屬於高雄的超級APP。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳慧文認為高雄市政府推出一堆APP，會讓外地遊客覺得混亂，建議打造「超級APP」!局處首長答詢時提到會有技術難度、但願意配合推動。

    陳慧文指出，市府各局處有各自的APP，一般外地遊客到高雄若想使用，總要逐一打開探詢所需資訊，感覺很不便，她建議市府應該整合所有APP，打造一個含有各種旅遊所需資訊的「超級APP」，讓大家很快、很明確取得相關資訊。

    觀光局長高閔琳答詢時指出，不同族群對於APP有不同需求，例如通勤者跟觀光客的用途就不同，但不同APP應可透過整合，讓使用者更方便。

    高閔琳進一步指出，六都不是每個城市都有觀光旅遊APP，例如整合交通票券就有技術上的困難，在國外也多半是分開，因為涉及個資、金流切分等，後台需克服許多問題，但她會跟府內長官討論，嘗試規劃整合性服務。

    交通局長張淑娟說，交通局有兩個APP，明年會整合，但通勤跟觀光APP屬於不同市場，若要整合、技術上應可串聯；捷運局長吳嘉昌答詢，為了讓使用者更方便，只要有需要，捷運局願意配合與相關單位一起整合處理。

