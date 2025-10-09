為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    經濟部長龔明鑫也被偷拍！爆跟監租車人疑為黃國昌前助理

    2025/10/09 11:19 即時新聞／綜合報導
    經濟部長龔明鑫。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監政治人物，《鏡報》今日再爆料，現任經濟部長龔明鑫，今年6月還是行政院秘書長身分時也曾遭狗仔跟監，而跟監車輛的租車人疑似是黃國昌的前助理。

    《鏡報》今日報導指出，龔明鑫今年6月11日晚間，準備前往台北市松菸文創園區餐敘，他所搭乘的車輛剛離開行政院，司機就發現有另一車輛尾隨在後，司機警覺繞路測試，發現確實為跟監行為。

    報導指，龔明鑫餐後離開時，再度遭到同一台車跟監，龔的司機記下車號交給警政署追查，發現該車為格上租車租賃車，租車人疑為黃國昌前助理。爆料人指出，根據立委王義川先前被跟拍案中不起訴書顯示，合理推測租車人就是先前民進黨立委王義川所揭露的黃國昌李姓助理，因李姓助理租的車子，就是來自格上租車公司。《鏡報》曾報導，李姓助理在狗仔集團中主要是負責租車在內的行政庶務。

    報導也引述知情人士表示，早在幾天前就曾發現該輛可疑車子出沒在行政院附近，6月9日就有出現跟監龔明鑫行為，當時就在市民大道附近，兩車相距不遠，只是直到11日確認後才報案。

    對此，龔今受訪證實，確實有遭到跟監，他的司機已經向警方報案，只是跟監人是否為黃國昌前助理，龔表示，他相信警方，這個就不方便講；黃國昌則對此回應，沒有事實證據基礎的編故事，沒有回應的必要。

