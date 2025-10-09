為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌養狗仔劍指新北市長？蘇巧慧也受害：非常不可取

    2025/10/09 11:06 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委蘇巧慧今受訪批評，若政治人物利用偷拍帶風向，已嚴重損害民主，非常不可取。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委蘇巧慧今受訪批評，若政治人物利用偷拍帶風向，已嚴重損害民主，非常不可取。（記者陳政宇攝）

    民眾黨主席黃國昌狗仔集團爭議延燒，前三立新聞主播馬郁雯指控，黃的狗仔還跟拍前行政院長蘇貞昌及民進黨立委蘇巧慧，為自己清除新北市長的選舉障礙。對此，蘇巧慧今（9日）痛批，若政治人物利用偷拍帶風向，已嚴重損害民主，非常不可取。

    馬郁雯在臉書揭露，黃國昌的狗仔除長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務，為自己清除新北市長的選舉障礙。她貼出由中央社前記者謝幸恩（筆名蕭依依）所報導的新聞發現，黃的狗仔跟拍蘇貞昌、蘇巧慧時間點是2024年1月15日晚上，蘇貞昌、蘇巧慧、李孟諺、潘文忠，在台北市羊肉爐名店「莫宰羊」餐敘的跟拍畫面。

    馬郁雯續指，該跟拍照片2024年1月就拍到，卻壓到2024年4月23日才刊登，原因很簡單，2024年4月15號蘇巧慧登記參選民進黨新北市黨部主委，這普遍被認為是蘇巧慧參與新北市長的起手式，一週後，謝幸恩獨家跟拍出手，這時間點抓的精妙無比。

    黃國昌昨回應，有些人想選議員，要蹭聲量就好好去想，如果想選議員要蹭聲量，展現出來的基本查證能力都沒有，只會讓大家看得非常失望。

    對此，蘇巧慧今受訪直言，台灣是一個民主國家，所以政黨之間彼此競爭是很正常的事，但是如果政治人物利用偷拍來帶風向，那是嚴重損害了民主，非常非常的不可取，希望這個偷拍不是事實。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播