黃國昌養狗仔劍指新北市長？蘇巧慧也受害：非常不可取

民進黨立委蘇巧慧今受訪批評，若政治人物利用偷拍帶風向，已嚴重損害民主，非常不可取。（記者陳政宇攝）

民眾黨主席黃國昌狗仔集團爭議延燒，前三立新聞主播馬郁雯指控，黃的狗仔還跟拍前行政院長蘇貞昌及民進黨立委蘇巧慧，為自己清除新北市長的選舉障礙。對此，蘇巧慧今（9日）痛批，若政治人物利用偷拍帶風向，已嚴重損害民主，非常不可取。

馬郁雯在臉書揭露，黃國昌的狗仔除長期跟監民進黨政治人物之外，還有一個特殊任務，為自己清除新北市長的選舉障礙。她貼出由中央社前記者謝幸恩（筆名蕭依依）所報導的新聞發現，黃的狗仔跟拍蘇貞昌、蘇巧慧時間點是2024年1月15日晚上，蘇貞昌、蘇巧慧、李孟諺、潘文忠，在台北市羊肉爐名店「莫宰羊」餐敘的跟拍畫面。

馬郁雯續指，該跟拍照片2024年1月就拍到，卻壓到2024年4月23日才刊登，原因很簡單，2024年4月15號蘇巧慧登記參選民進黨新北市黨部主委，這普遍被認為是蘇巧慧參與新北市長的起手式，一週後，謝幸恩獨家跟拍出手，這時間點抓的精妙無比。

黃國昌昨回應，有些人想選議員，要蹭聲量就好好去想，如果想選議員要蹭聲量，展現出來的基本查證能力都沒有，只會讓大家看得非常失望。

對此，蘇巧慧今受訪直言，台灣是一個民主國家，所以政黨之間彼此競爭是很正常的事，但是如果政治人物利用偷拍來帶風向，那是嚴重損害了民主，非常非常的不可取，希望這個偷拍不是事實。

