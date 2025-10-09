批鄭麗文「跪下」 張亞中邀辯論「國民黨主席應否拜會高市早苗」

國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

針對國民黨主席候選人鄭麗文日前表示願意主動拜訪當選日本自民黨總裁，並有望成為日本女首相的眾議員高市早苗，推動「政黨外交」，另一位國民黨主席候選人張亞中今日批評鄭麗文在決定要拜見高市早苗的那一剎那，就已經「跪下」了，還質疑鄭根本不了解「政黨外交」與「政府外交」的本質差異，他並邀請鄭麗文就「國民黨主席應否拜會高市早苗」為題進行辯論。

張亞中表示，鄭麗文8日在台南拜票時，再次公開表示拜見高市早苗的事，「不是個問題，也不應該是個問題」，並認為國民黨不該自我設限，他在看過鄭麗文談話的影片後，只有兩個字形容「悲哀」。

張亞中說，他要告訴鄭麗文，國民黨主席要求拜會高市早苗，當然是個問題，而且是個很大很大，很嚴重的問題，鄭說「不應該是個問題」，反映的是她完全不清楚國民黨應有的黨格，黨主席應有的民族立場，以及個人基本常識與政治判斷的貧乏。

張亞中還說，鄭麗文先是說拜見高市早苗為了「政黨外交」，後來又說是為了「當面溝通」，要告訴高市早苗什麼是正確的歷史、兩岸關係，以及亞太和平的重要，「鄭這種幾近幼稚與無知的見解，讓人覺得可悲又可笑。妳認為高市會沒有自己定見？會聽妳訓話？別鬧了。這種說法只是在練肖話而己。」

張亞中強調，當鄭麗文已經知道高市早苗的軍國主義思想，不認有侵華戰爭、南京大屠殺，否認731部隊殘暴的活人體實驗，歌頌甲級戰犯，認為慰安婦是自願的政治立場時，還要跑去日本求見高市早苗，這就已經是「又卑又亢」的「朝拜」了，鄭麗文說不仇日，不會自我矮化、討好與迎合，但在心中決定要拜見高市早苗那一剎那，「妳已經自我矮化、討好與迎合，妳已經『跪下』了！」

張亞中表示，鄭麗文開口閉口「政黨外交」，但他當過10多年的外交官，教過近30年的國際關係，鄭麗文根本不了解「政黨外交」與「政府外交」的本質不同在哪裡，為了導正視聽，他建議鄭麗文，雙方以「國民黨主席應否拜會高市早苗」為題進行一對一的辯論，「妳決定時間地點，我奉陪。」

