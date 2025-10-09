台灣成為美國51州？顏擇雅詳細分析7點：中國移民恐大增衝擊健保

美國地圖。示意圖。（法新社）

由於中國與台灣關係緊張，部分民眾會開玩笑稱也許「台灣成為美國51州」能成為解方。對此，作家顏擇雅詳細分析7點，予以外界參考與影響層面。

顏擇雅今日發文提到，「我知道台灣人為了『成為美國51州』瞎起鬨，往往就是開玩笑，並非當真。但我還是要指出，這個笑話很不好笑。可能我比較沒幽默感吧。」

請繼續往下閱讀...

顏擇雅分析以下7點，首先，真成了美國51州，就必須付個人所得稅給聯邦。你可能只是中產階級，州稅加聯邦稅也要40％以上。每年繳完稅，你會發現沒錢去日本旅遊了。國內旅遊只要是去太平洋對岸，你也是負擔不起的。

再者，若成為美國51州除了需要台灣這邊制定新憲法，作為將來的州憲法，由人民公投通過，還需要美國國會與總統同意。請問他們為什麼要同意？一個理由是看上台灣的戰略地理位置。這樣，台灣勢必成為新沖繩，或新關島，進一步軍事化，街頭到處是美軍，美國總統也會飛來視察美軍基地。這對中國會是很大的刺激，「我不認為台灣會因此更安全。而且我保證，台灣人一定會因此更反美，更親中，像沖繩那樣」。

第3點，台灣成了新沖繩，新關島，就不可能維持經濟獨立。台積電最先進產能一定會移往美國本土。第4點，成了51州就必須遵守美國聯邦憲法。請問台灣人準備好迎向槍枝氾濫的未來了嗎？

顏擇雅接著說，第5點，許多白領犯罪會歸聯邦法院管轄，法官會是台灣人的可能性極小，最厲害的律師也不會是。我擔憂台灣人會有被殖民的感覺。

第6點，台灣人變成不能選自己總統，對於美國可選出哪一種總統的決定權也很小，但可以選州長。而且，我們會選出親中州長、國會議員的可能性很大。屆時，美國其他50州看我們，就會很像今天台派看金門。

顏擇雅指出，第7點，若台灣成了美國51州，國界就會歸華府管，而非台北。中國移民合法移來台灣的條件，就跟移去其他50州一樣。因此中國合法移民勢必大增。請想想這對健保造成的衝擊。

台灣國旗。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法