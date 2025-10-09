韌性預算審查》馬文君提逾50案 刪近8億國軍長效飲用水暫保留

國防部長顧立雄與國民黨立委馬文君協商預算提案。（記者劉宛琳攝）

立法院財政等6委員會今聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，朝野立委共提出237案。其中，國民黨立委馬文君1人就針對國防部主管預算提出逾50案，包含刪除採購長效飲用水近8億元。對此，國防部長顧立雄強調，長效水是加強作戰韌性，沒有水無法作戰。朝野經討論無共識，相關提案保留送協商。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會8日、9日舉行聯席會議，審查行政院函請審議韌性特別預算案，昨已完成詢答程序，今續針對朝野立委預算提案進行溝通討論。

國民黨立委翁曉玲、馬文君提案，刪除國軍採購5到7年期的長效用水近8億元提案。馬表示，台灣水資源沒太大問題，保存期限1到2年，且台灣超商全球密度最高，離島、高山站占很小部分，這些地方還是有很多其他食物要做運送，現在的常備用水1瓶500cc只要8元，長效要120元，「我們並不贊成。」

對此，民進黨立委王美惠強調，超商是給一般民眾的用水，和軍方長效用水是不同的。民進黨立委郭昱晴也說，對於長期駐守的國軍，需考量其環境、生活條件顧慮到飲用水部分，不是好像隨時要補充都有，「刪此預算我個人堅決反對。」

民進黨立委王定宇強調，包括東沙群島等離島，用長效水比較符合防衛韌性，畢竟這些地方飲用水取得不易。他也建議，未來每年度採購用水，也朝這個方向，個人支持這筆預算。

王定宇也說，水在戰時是必要物資，台灣平時水資源豐沛，但戰時可能被污染、污損、取得不易，對於外島、偏鄉，水是維持戰力最重要的東西，不能預測何時會發生衝突，平時水要儲備夠，要提高防衛韌性，長效水能保持一定年限，對於據點守軍是必要的。不一定要跟國外買，引進技術台灣生產對台是好的方向。

顧立雄則說，國軍採守勢作戰，民生供水在戰時恐遭人為破壞，在這樣情況下必須加強作戰韌性，沒有水無法作戰，要考量到長期戰力持續；其次，挪威水資源豐沛，也非採攻勢作戰，同樣採長效飲用水進行採購；第三，國防部已查訪國內產量，是依照國內產能進行設計，這些部分都做過評估。

經討論，朝野暫時無法達成共識，會議主席、民進黨籍財政委員會召委、立委李坤城裁示相關提案均暫保留，送交朝野黨團協商。

