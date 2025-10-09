分析憲法法庭現狀 翁達瑞曝解方

學者翁達瑞。（台灣南社提供）

藍白修法提高司法院大法官評議門檻至10人，又兩度封殺人事案，導致目前僅8位大法官的憲法法庭實質癱瘓，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美今發聲明指出，大法官行使職權合法組織門檻是10人，不應參與違法評議與判決。對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，如果他是總統，除非在野黨停止杯葛新任大法官的提名審查，只要立法院通過的法案有違憲的疑慮，都會指示行政院長拒絕副署。既然司法權被癱瘓，剩下的就是行政權與立法權的直球對決。

翁達瑞在臉書PO文表示，這幾天，憲法法庭停擺的爭議再度登上媒體，源頭是憲法訴訟法（憲訴法）的最低席次規定，但多數民眾不知原委，看得霧煞煞。只要給我十分鐘，我就讓你看懂憲訴法的爭議。

翁達瑞指出，爭議源頭，根據憲法與司法院組織法，大法官的總數15席。舊版的憲訴法規定，釋憲裁定要有三分之二的大法官出席才能生效。這套制度行之多年，並無窒礙難行之處，也看不出有修正的必要，在2024年10月31日，有7席大法官任滿退職。依據舊版的憲訴法，就算席次沒有即時補足，任期未滿的8席大法官仍可開庭，憲政運作不會停擺。

翁達瑞說，巧合的是，立法院在2024年12月20日通過憲訴法的修正案，設下憲法法庭必須有10位大法官出席的門檻，且違憲的宣告最少要有9票，這個修正案未必影響憲政運作，但有一個前提：立法院不能杯葛總統提名的新任大法官人選。不幸的是，在通過憲訴法的修正案後，立法院兩度無差別否決賴清德提名的所有大法官人選，立法院的無厘頭修法在先，大法官的提名杯葛在後，造成憲法法庭的停擺，而且看不到解套的途徑。國家的憲法體制如此脆弱，朝野政黨都有責任。

翁達瑞續指，在野黨壞，本屆立院開議後，有7位大法官同時任滿退職，賴清德也在2024年8月31日提名繼任人選。在2024年12月20日，立法院通過的憲訴法的修正。4天之後，立法院全數否決賴清德提名的大法官人選，修正的憲訴法有10席大法官的最低開庭門檻，然而現任的大法官只剩下8席。只要藍白立委杯葛7席新任大法官的審查，就可癱瘓憲法法庭的運作，在野黨的司馬昭之心路人皆知，但執政黨不知道。除了立院黨團提起程序違憲的聲請，執政黨並未採取強烈的抗爭手段，笨笨的掉入在野黨的陷阱。

翁達瑞補充，執政黨笨，立法院通過憲訴法修正案後，行政院提出覆議未果，經卓榮泰副署送交賴清德公布。修正案的10席開庭門檻在2025年2月25日生效，憲法法庭在2025年5月受理民進黨提出的釋憲案。問題是，藍白立委繼續杯葛新人大法官的審查，憲法法庭湊不足10席的開庭門檻，基於新版憲訴法的違憲爭議，卓榮泰大可拒絕副署修正案。只要卓榮泰撐到今年5月，仍在任的8席大法官就可審查民進黨提出的釋憲案，就算卓榮泰副署修正案，賴清德也可以拒絕公布。藍白兩黨也許會提出釋憲的聲請，但時程晚於民進黨提出的釋憲案。只要新版的憲訴法被裁定違憲，賴清德沒有公布剛好而已。

翁達瑞分析憲政僵局，在野黨的壞與執政黨的笨，共同製造一個憲政僵局。透過憲訴法的修法與大法官人選審查的杯葛，立法權與行政權聯手廢掉司法權，讓國家陷入憲政僵局，這就是我們面對的僵局迴旋：除非新版的憲訴法被裁定違憲，現有的8席大法官不能開庭。因為現有的8席大法官無法開庭，新版的憲訴法就不會被裁定違憲，這個憲政僵局的直接解套途徑，就是藍白立委停止杯葛新任大法官的審查。換句話說，賴清德可能要扮演橡皮圖章，只提名藍白指定的大法官人選，另一條解套途徑就是公投修法。然而公投的推動曠日費時，通過後還有立法的空窗期。在這段期間，憲法法庭繼續癱瘓，但在野黨未必佔到便宜。

翁達瑞稱，不論執政或在野，所有政黨都受到憲法規範。在野黨用違憲的手段癱瘓憲政運作，執政黨未必束手就擒，甚至可以用相同的手段反制，以預算審查為例：若立法院胡亂刪減年度預算，行政院可拒絕接受，改用國庫借支的方式執行立法院否決的原始預算，執政黨拒絕立法院通過的預算，在野黨一定跳腳，但也莫可奈何，除非聲請違憲的裁定。問題是，新版的憲訴法不允許現有的8席大法官開庭，在野黨聲請釋憲也沒用。

此時，在野黨會陷入作繭自縛、自食惡果的窘境。這就是執政黨的以毒攻毒策略，用違憲的預算執行矯正癱瘓憲政運作的違憲法案。誰怕誰啊！

翁達瑞直言，如果他是總統，除非在野黨停止杯葛新任大法官的提名審查，只要立法院通過的法案有違憲的疑慮，他都會指示行政院長拒絕副署。既然司法權被癱瘓，剩下的就是行政權與立法權的直球對決，你給我10分鐘，讓你看懂憲訴法的爭議！

