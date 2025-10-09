竹市府明年普發5000元現金 網友解答：選舉年

新竹市府宣布明年普發5000元現金，有網友解答因明年選舉年，而市府臉書官網的照片有停職超過1年的市長高虹安，也引發網友熱議留言。（照片取自市府臉書官網）

新竹市府昨天宣布因應美國關稅政策，明年要發每位市民每人5000元。新聞一出引發網友熱議及討論，市府臉書官網也有很多網友留言，有的叫好，有的則稱新竹受美國關稅衝擊應很低吧，更有的說「 5千就要抵擋關稅? 當市民乞丐是不是」？有網友直指明年是選舉年，福利一車車，還稱為何要明年才發？另有網友看到官網照片中有停職超過1年的市長高虹安也留言「關她什麼事？」、「都停職了，還在蹭」。

市府宣布這項發現金5000元的大利多訊息後，引發市民及各政黨民代討論，多數人都認為有錢領很好，但也有人認為市府公共建設很糟糕，像是道路不平整等，還有的留言「想要政策買票至少要發一萬才夠！」，還有的跟竹北市發6000元比較，認為發得比竹北市少，新竹人就比不上竹北人嗎？

請繼續往下閱讀...

網友也發現市府官網照片還使用因貪污停職超過1年的市長高虹安照片，網友也不買單留言稱關她什麼事？都停職了，還要蹭？有的酸「需要繳回多少當公積金？」，「不能今年就發嗎？直接發還等明年？」，「生活與租屋在新竹市的居民可嗎？租屋生活也超過五年了」，「新竹外來的那麼多，貢獻那麼大，卻沒有。」「把高虹安弄出來幹嘛呢？」，更有的說，明年是選舉年，空頭支票開一開沒關係。

市府強調，預算已編入明年度總預算中，仍待市議會審議通過，只要市議會審議通過，市府會加快速度，公布5000元消費金發放的時間與領取方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法