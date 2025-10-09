國民黨下通牒揚言握有資料 發出「給陳時奮的最後警告 」2025/10/09 10:32 記者施曉光／台北報導
國民黨發言人鄧凱勛（左）。（資料照）
以「翁達瑞」為筆名，經常發表時事評論文章批評泛藍陣營的旅美教授陳時奮，一直以來都是藍營人士的眼中釘，國民黨發言人鄧凱勛今日上午在臉書發文「給陳時奮的最後警告」，他還說，「陳時奮、翁達瑞，是你嗎？騷擾、涉及學倫重大醜聞、還遭重懲的Shih-Fen Chen 是你嗎？」「翁達瑞時奮，你準備好了嗎？好意思說別人，資料公佈很難看喔。」
鄧凱勛指出，他收到北美海外學者看不下去翁達瑞在台灣的政治雙標，提供一份在加拿大法律協會的正式官方詳細文件，其中登載毅偉商學院（Ivey Business School）的「Shih-Fen Chen 」敗訴，且涉及騷擾、紀律、版權多重問題，甚至該人士還希望西安大略大學教師協會（UWOFA）能夠協助他，結果不如他的意，竟反控告UWOFA，結果遭法院判決敗訴確定，這種慣用手法會是翁達瑞嗎？
請繼續往下閱讀...
鄧凱勛表示，為了不想拉抬側翼聲量，自己隱忍不發到現在，「因為出手就會血流成河」，「然而陳時奮的公共評論，為了護航民進黨，極盡扭曲之能事，已觸及我的底線。」
他還說，以陳時奮的品德及人格，不應在評論圈有容身之處，「這篇貼文是我對陳時奮的最後警告，再犯就是血流成河。我也要呼籲陳時奮的側翼好友，若不想受到牽連，你們應該幫忙制止陳時奮的惡行。」
在文末，鄧凱勛還留下「翁達瑞時奮，你準備好了嗎？好意思說別人，資料公佈很難看喔」等文字。
熱門賽事、球星動態不漏接