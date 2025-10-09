為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨下通牒揚言握有資料 發出「給陳時奮的最後警告 」

    2025/10/09 10:32 記者施曉光／台北報導
    國民黨發言人鄧凱勛（左）。（資料照）

    國民黨發言人鄧凱勛（左）。（資料照）

    以「翁達瑞」為筆名，經常發表時事評論文章批評泛藍陣營的旅美教授陳時奮，一直以來都是藍營人士的眼中釘，國民黨發言人鄧凱勛今日上午在臉書發文「給陳時奮的最後警告」，他還說，「陳時奮、翁達瑞，是你嗎？騷擾、涉及學倫重大醜聞、還遭重懲的Shih-Fen Chen 是你嗎？」「翁達瑞時奮，你準備好了嗎？好意思說別人，資料公佈很難看喔。」

    鄧凱勛指出，他收到北美海外學者看不下去翁達瑞在台灣的政治雙標，提供一份在加拿大法律協會的正式官方詳細文件，其中登載毅偉商學院（Ivey Business School）的「Shih-Fen Chen 」敗訴，且涉及騷擾、紀律、版權多重問題，甚至該人士還希望西安大略大學教師協會（UWOFA）能夠協助他，結果不如他的意，竟反控告UWOFA，結果遭法院判決敗訴確定，這種慣用手法會是翁達瑞嗎？

    鄧凱勛表示，為了不想拉抬側翼聲量，自己隱忍不發到現在，「因為出手就會血流成河」，「然而陳時奮的公共評論，為了護航民進黨，極盡扭曲之能事，已觸及我的底線。」

    他還說，以陳時奮的品德及人格，不應在評論圈有容身之處，「這篇貼文是我對陳時奮的最後警告，再犯就是血流成河。我也要呼籲陳時奮的側翼好友，若不想受到牽連，你們應該幫忙制止陳時奮的惡行。」

    在文末，鄧凱勛還留下「翁達瑞時奮，你準備好了嗎？好意思說別人，資料公佈很難看喔」等文字。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播