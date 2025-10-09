條列黃國昌狗仔偷拍時間軸 吳靜怡：根本是國安危機！

民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，媒體報導今再爆出，包含行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭到跟監偷拍，受害對象幾乎都是綠營人士，對此，媒體人吳靜怡列出黃國昌狗仔偷拍時間軸，怒轟黃公公的東廠已經不是政媒兩棲的道德低落，而是國安滲透！國安局若袖手旁觀，就是對國家安全最大的怠忽。

吳靜怡在臉書PO文表示，「東廠」在中國歷史上象徵監控、告密、壓迫，沒想到台灣民主社會出現翻版！黃國昌是不是透過狗仔集團構築起自己的情報網？從跟監、偷拍到媒體配合放大，形成一套完整的「政壇情報鏈」，狗仔治國，臭不可聞；政壇東廠，民主沉淪。國家權力中樞全面滲透，根本就是國安危機！

吳靜怡指出，《鏡報》一連串調查，徹底揭開黃國昌與狗仔集團之間的黑幕，從2022年至今從行政院長、監察院長，到總統府、行政院與民進黨的三大秘書長，甚至連警政署長都在目標之列，這不是單純的媒體監督，而是一場赤裸裸的「狗仔治國」，疑似黃國昌狗仔偷拍名單，2022年1月：宜蘭富商劉志和、宜蘭縣警局長林新晃、羅東警分局長陳信瑜；3月4日：宜蘭縣長林姿妙之女林羿伶；6月30日：民進黨立委邱志偉；10月6日 、10月16日：陳時中（台北市長參選人）；11月6日：百億賭王林秉文、綠營大老黃承國。

吳靜怡列出，2023年4月14日：民進黨立委陳歐珀；5月2日：方寬銘（藍營國師）、賴清德競選總幹事潘孟安；5月：陸委會副主委梁文傑；8月2日：潘孟安、劉志和；8月9日：潘孟安（再度被拍）；10月26日：卓榮泰（賴團隊）、總統府秘書長林佳龍；10月27日：梁文傑（再度被拍）；12月21日：行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、24名行政院官員時間未明：文化部長史哲。

吳靜怡補充，2024年1月11日：行政院秘書長李孟諺；1月15日：前行政院長蘇貞昌、蘇巧慧；1月30日：前行政院發言人陳宗彥；1月（未明）：前政務委員張景森；2～3月：蔡其昌、林錫耀、潘孟安等多名政要；4月12日：前警政署長黃明昭；4月23日：李孟諺（再度被拍）；6月11日：民進黨政策會執行長王義川；8月6日：政委陳時中、前衛福部次長王必勝；12月20日：民進黨立委許智傑；12月底：綠營大老吳乃仁。

吳靜怡整理，2025年1月21日：政委林明昕；5月9日：監委田秋堇；5月14日：監委蘇麗瓊；5月21日：監察院秘書長李俊俋；5月（未明）：監委林郁容；6月：行政院秘書長龔明鑫；時間未明：中選會主委李進勇；7月22日：民進黨秘書長林右昌；8月1日：經濟部長郭智輝。

吳靜怡續指，黃公公國昌必須公開交代，這些偷拍檔案究竟有多少？還有多少資料藏在他的「低級狗巢」？這已經是具有情報滲透疑慮與系統性跟監，國安局應該要開始調查，完整的情報鏈有沒有可能對外交付或被利用風險極高，涉及掌握警政署長、內閣會議動態，已屬「國安情報」範疇，若狗仔團體或媒體背後有境外資金／紅統媒體介入，將構成「間接滲透」，國安局必須追查金流、通訊紀錄、資料傳輸是否跨境。

吳靜怡直言，黃公公的東廠已經不是政媒兩棲的道德低落，而是國安滲透！國安局若袖手旁觀，就是對國家安全最大的怠忽。

