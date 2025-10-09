賴清德鼓勵美國說服中國棄武統 蔡志弘：金馬非軍事區較具體可行

國民黨主席候選人蔡志弘。（資料照）

針對賴清德總統日前接受美國媒體訪問時鼓勵美國總統川普說服中國國家主席習近平，放棄武統台灣，國民黨主席候選人蔡志弘今日表示，這個目標若能達到當然最好，如果達不到，是否就像天邊的月亮，看得到摸不著？他說，兩岸成立金馬非軍事區比較可行。

蔡志弘指出，2020年中共中央台辦旗下官媒發表文章，點明中國大陸攻打台灣的6項條件，包括台灣宣布台獨、台灣成立組織推動台獨、外國勢力介入、台灣發展核武、台灣內部發生動亂，以及台灣武力攻擊中國大陸，因此大多數兩岸及國際關係專家都判斷，要中國大陸放棄武統台灣幾乎是不可能的任務。

蔡志弘表示，兩岸目前兵凶戰危，和平無法一蹴可幾，必須循序漸進，若能落實金馬非軍事區，這是兩岸彼此互相遞出和平橄欖枝，並向國際社會釋放重要的和平訊息，一旦金馬非軍事區成真，金馬可以全力發展觀光，拚經濟、拚交流，兩岸可以一起投資金馬，「金馬發大財，兩岸一起發大財」。

他認為，如果川普、習近平對金馬非軍事區有共識，兩岸具體落實金馬非軍事區，美、中、台將可為全世界立下一個和平典範，美、中、台領導人非常可能共同獲得諾貝爾和平獎，創造人類和平的新歷史。

此外，蔡志弘指出，1998年前美國總統柯林頓訪問中國大陸，與時任中國國家主席的江澤民舉行「柯江會」，在「柯江會」前夕國人非常擔心美國是否會犧牲台灣利益，當時他率領國民大會訪問團訪問美國國會，強烈呼籲美國必須堅守台灣關係法，持續軍售台灣，後來「柯江會」的結果符合國人期待。

