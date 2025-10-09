台灣之光！劉玄詠即興指揮奧地利樂團 施景中讚嘆「人才何其多」

我國駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠指揮奧地利管樂隊。（圖擷自「Wolfram Berg- und Hüttenkapelle Sankt Martin im Sulmtal」臉書粉專）

雙十國慶明日將登場，台大婦產科名醫施景中今日轉發我國駐奧地利代表、長號演奏家劉玄詠被拱上去指揮奧地利管樂隊影片，他大讚「台灣人才何其多」，影像曝光引起許多網友討論與留言。

我國駐奧地利代表臉書粉專昨日PO文並附上影片，內容提及「國慶晚會上劉大使臨時被拱出來指揮奧地利管樂隊，我們真的沒有告訴劉大使他得上台、也沒有排練，一起來看看這火花四射的即興演出！」影片可見，劉大使拿起指揮棒，怡然自得地指揮管樂隊，相當精采。

台大婦產科名醫施景中今日於臉書發文表示，「台灣人才何其多，派駐奧地利的大使臨時被拱上去，就可以揮灑自如的指揮奧地利管樂隊。當官能派外算是一種福報吧？能適才適任。留在台灣，動不動就被許多沒有內涵、只會咆哮的立委羞辱，只好當成修行。」

許多網友看到影片後相繼留言，有人說「柔性外交，增進台澳民間友誼」、「天啊！這指揮家是真的國際級的什麼～奧地利台灣大使！強大」、「在音樂之都派有音樂素養的劉大使，與派到重金屬樂之都的林昶佐都恰如其分！」、「劉老師擔任國臺交指揮多年，當初得知他外派奧地利只覺得真是適得其所，令人感動！」、「劉大使是我高中管樂隊的指揮，帶著我們征戰無數音樂比賽及表演，總獲得優等佳評如潮，後來榮升國立台灣交響樂團團長，本人熱情幽默待人和善、富交際手腕，當駐奧地利代表，我個人覺得是奇兵高招」。

