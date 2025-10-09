王鴻薇助理被爆轉貼徐巧芯老公德州撲克醜聞 網笑：假面姊妹花

王鴻薇辦公室前律師柯晨皓過去常在PTT把王鴻薇辦公室的帶風向帳號挖出來，其中一個帶風向帳號竟然把徐巧芯那詐騙集團家族老公劉彥澧，德州撲克的醜聞轉到八卦版去，柯律師就在這新聞下面直接回「看到王鴻薇底下的人轉這篇，讓我很懷疑爆料的人是她們」。（圖擷取自 臉書）

民眾黨主席黃國昌爆出成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇也被踢爆她的張姓助理曾和涉案的前記者謝幸恩合作仲介兜售狗仔偷拍照片。對此，臉書粉專「柯粉的超譯天地」表示，王鴻薇辦公室前律師柯晨皓，過去常在PTT把王鴻薇辦公室的帶風向帳號挖出來，其中一個帶風向帳號竟然把徐巧芯那詐騙集團家族老公劉彥澧德州撲克的醜聞轉到八卦版去，柯律師就在這新聞下面直接回「看到王鴻薇底下的人轉這篇，讓我很懷疑爆料的人是她們」。

臉書粉專「柯粉的超譯天地」PO出1張截圖，可以看到截圖中柯晨皓質疑轉貼新聞的發文者是王鴻薇辦公室的張姓助理，質問「你主子王鴻薇有叫你打劉彥澧嗎？」、「其實看到王鴻薇底下的人轉這篇，讓我很懷疑會不會爆料的人是他們。」

粉專在貼文中表示，這次昌狗仔事件扯到王鴻薇，關鍵證人就是王辦前律師柯晨皓他在PTT的帳號eaglewing，過去就一直把王鴻薇辦公室的帶風向帳號挖出來，那些帳號不是幫王鴻薇轉宣傳新聞，不然就是幫王鴻薇和國民黨護航，罵民進黨。

粉專指出，其中有一個帶風向帳號，竟然是把徐巧芯那詐騙集團家族老公劉彥澧，他在台中市政府當官時，上班時間去打德州撲克的醜聞（最後因此下台），轉到八卦版去，讓大家瞻仰，柯律師就在這新聞下面直接回「看到王鴻薇底下的人轉這篇，讓我很懷疑爆料的人是她們」。

粉專直言，笑死，王鴻薇真的很顧人怨耶，黃國昌給的料，她每次都翻車（潘孟安、陳時中）然後現在要捅徐巧芯馬上就被掀出來，這什麼支線劇情，太好看了吧！

網友們看到貼文後紛紛留言「這什麼假面姊妹花劇情」、「國民黨背刺日常」、「人前姐妹、背後下毒」、「這個黨就是這麽的歡樂」、「這姐妹情真的很塑膠啊，很中國啊」、「這要叫卧底？吹哨者？還是爪耙子？」

