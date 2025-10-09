柯文哲獲2週休庭空檔 等待黃珊珊10/21作證

民眾黨前財務長梁秀菊（資料照）

台北地方法院審理京華城容積率等弊案，原定今（9）日下午傳喚民眾黨前財務長梁秀菊作證，但她的律師日前陳報她因病須住院治療，今天將動手術，合議庭前天當庭諭知今日庭期取消，暫定延期至10月23日傳喚她作證，柯文哲也將因此獲得2週的「休庭」空檔，10月21日立委黃珊珊第2度作證時，柯才會重返北院開庭。

今日上午將由受命法官獨任處理北檢聲請扣押京華城土地案，傳喚地主鼎越公司代理人、律師及檢方聽取雙方意見，預計開庭1小時。

土地扣押案曾3度獲北院強制處分庭裁准，但鼎越3度抗告成功，高院3度撤銷發回更裁，北院強處庭將此案移送本案合議庭審理，經承審法官函詢相關機關了解地政實務法規及聯貸合約和規範後，今日第2次開庭。

下週二（14日）、四（16日）京華城案仍有開庭，各傳3名、2名證人，但並非柯文哲聲請詰問，因此下週柯文哲皆無須到庭，難得獲得2週的輪空假期。

黃珊珊8月7日曾經為京華城收賄、圖利案出庭作證，本月21日將為柯文哲、李文宗等人涉侵占民眾黨政治獻金案，再次到庭作證。

