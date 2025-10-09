為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲獲2週休庭空檔 等待黃珊珊10/21作證

    2025/10/09 09:45 記者張文川／台北報導
    民眾黨前財務長梁秀菊（資料照）

    民眾黨前財務長梁秀菊（資料照）

    台北地方法院審理京華城容積率等弊案，原定今（9）日下午傳喚民眾黨前財務長梁秀菊作證，但她的律師日前陳報她因病須住院治療，今天將動手術，合議庭前天當庭諭知今日庭期取消，暫定延期至10月23日傳喚她作證，柯文哲也將因此獲得2週的「休庭」空檔，10月21日立委黃珊珊第2度作證時，柯才會重返北院開庭。

    今日上午將由受命法官獨任處理北檢聲請扣押京華城土地案，傳喚地主鼎越公司代理人、律師及檢方聽取雙方意見，預計開庭1小時。

    土地扣押案曾3度獲北院強制處分庭裁准，但鼎越3度抗告成功，高院3度撤銷發回更裁，北院強處庭將此案移送本案合議庭審理，經承審法官函詢相關機關了解地政實務法規及聯貸合約和規範後，今日第2次開庭。

    下週二（14日）、四（16日）京華城案仍有開庭，各傳3名、2名證人，但並非柯文哲聲請詰問，因此下週柯文哲皆無須到庭，難得獲得2週的輪空假期。

    黃珊珊8月7日曾經為京華城收賄、圖利案出庭作證，本月21日將為柯文哲、李文宗等人涉侵占民眾黨政治獻金案，再次到庭作證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播