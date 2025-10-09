新北市副市長劉和然談2026 盼能從侯友宜手中「一棒接一棒」

新北市副市長劉和然說，希望能從市長侯友宜手中一棒接一棒。（記者翁聿煌攝）

2026縣市長選舉日近，新北市副市長劉和然9日接受廣播媒體專訪，劉和然表示，他在新北市服務38年，從老師、校長到教育、環保局長和副市長，歷練豐富，希望能從市長侯友宜手中「一棒接一棒」，雖然另一位可能參選的台北市副市長李四川的民調支持率比較高，但是他會繼續努力市政，爭取支持。

劉和然指出，他擔任教育、環保局長和副市長期間，都必須要全市走透透，副市長任內跟隨侯友宜參與新北市的各項重大建設的規劃與興建過程，如淡江大橋、淡北道路、下水道工程和大巨蛋等，以及各行政區的行動治理，與地方層面對面溝通，讓他充分掌握新北市的發展脈動和民意心聲，他和李四川都是事務官出身，不若以往都是政治人物參選，對台灣的政治發展是種調整與改變。

劉和然被問到輝達總部找地時指出，為了讓輝達留在台灣，新北市已做好準備，一塊地在機場捷運線A9站的正對面，面積有4.5公頃，土地一半是中央的一半是新北市的，另一塊地是在新店寶高科技園區二期，面積均足以符合輝達所需。

劉和然指出，淡江大橋預計明年5月完工通車，搭配118年完工的淡北道路和淡海輕軌藍線二期（漁人碼頭到淡水捷運站），將對淡水的交通便利性帶來極大的改變，加上籌建中的市道105線，可從八里直上林口，而且淡江大橋預留輕軌空間，淡水的發展潛力無窮。

新北大巨蛋的議題已從當初的6個點，縮減到樹林與淡水兩個點，劉和然指出，淡水與樹林各有優勢，市府規劃大巨蛋地點，不僅思考地點的合宜性，還要思考能否帶動鄰近區域發展，讓民眾提早來、晚點走，在大巨蛋附近消費，以淡水來說，優勢在於附近觀光景點多，樹林則是交通便利。

劉和然說，接下來市府會委託專業團隊，就兩處地點進行更詳細的整體評估，同時也就BOT或OT營運模式進行檢討，找出對市府能參與主導的最佳做法。

