國民黨揆選舉》中市黨部寄出近3萬投票通知 開設26處投開票所

國民黨中市黨部寄出近3萬張投票通知。（資料照）

國民黨黨主席選舉投票下週六（18日）舉行，隨著選情白熱化，黨員此次的投票可能會較往次踴躍，中市黨部主委顏文正表示，投票通知單已於昨天下午全數寄出，約2萬9千多張，1萬多是繳費黨員，1萬多是65歲以上優惠免繳黨費的資深黨員。

此外，中市黨部共設立了26處投開票所，台中市有29個行政區，基本上朝一區一個投開票所，但因為有些選區黨員較少或者是較小，因此兩區一個投開票所，有些選區幅員廣大則是兩個投開票所，但黨部基本原則為就近投票。

請繼續往下閱讀...

國民黨下一屆主席選舉有高達6人，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘，隨著投票日近，選情更加白熱化。

18日就是國民黨黨主席的選舉投票日，中市黨部已在昨天下午寄出2萬9千多張的投票通知書，主委顏文正表示，當天投票時間是上午8點至4點，計票中心在市黨部。

台中市黨部共設立26處投開票所，原市區的8區只有中區及西區合設一處，而且設在宮廟，其他6區都有設投開票所，因經費所限，多半設在區黨部，像西屯區，就直接設在市黨部。

至於原縣區，因為和平區太大，設了兩處投票所，其中一處設在梨山的和平區農會梨山肥料倉庫，應該算是國民黨最高的投開票所，而東勢也設一處， 投票的範圍除了東勢還包括和平區的自由、達觀及中坑三里，而大肚龍井則同一處投票所，設在龍井區黨部，而清水、梧棲、沙鹿三區都集中在清水區黨部投票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法