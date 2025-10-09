以色列哈瑪斯同意第一階段和平計畫 葉耀元分析為何退讓3方向

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國總統川普8日宣布，以色列與哈瑪斯（Hamas）已達成一項協議，哈瑪斯將釋放所有剩餘人質，以換取以色列將部隊撤退至「協議同意的界線」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，川普是拿什麼條件跟這兩方討論，讓雙方都願意退讓，大概三個方向。

川普在其社群平台「Truth Social」上興奮地寫道：「這對阿拉伯與穆斯林世界、以色列、所有周邊國家，以及美利堅合眾國而言，是偉大的一天。」他更引用聖經金句稱：「締造和平者有福了！」哈瑪斯方面也發布聲明證實達成協議，在感謝卡達、埃及與土耳其等國調解的同時，更罕見地特別「感謝川普總統的努力」，並呼籲川普確保以色列「完全遵守協議條款」。

葉耀元在臉書PO文表示，真想知道川普是拿什麼條件跟這兩方討論，讓雙方都願意退讓？大概三個方向：美軍在以色列的佈局提升，美國透過以色列影響中東的局面加劇、 美軍強調（這應該無法保證）不會讓以色列對巴勒斯坦/哈瑪斯的軍事行動復發，同時間哈瑪斯也要提供非攻擊的保證、中東勢力在美中競爭中要改變態度，不要持續站在中國那邊，大概這樣。

