來台參加國慶慶典 貝里斯總督察芙拉:支持台灣人民爭取自決權

貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿應我國政府邀請，於今天清晨率團來台參加國慶慶典活動，外交部政務次長陳明祺代表接機。察芙拉在桃園機場表示，貝里斯支持台灣人民爭取自決權，會持續在國際場合上為台灣爭取更多支持。

察芙拉總督在機場致詞時表示，貝里斯與中華民國台灣已經是逾三十年的朋友，在這段時間裡，雙方在農業、中小企業及基礎設施等領域發展合作關係，都是對兩國都至關重要的事項。

察芙拉說，貝里斯非常清楚台灣對爭取自決權的努力，貝里斯在國際間一直積極發聲，支持台灣人民爭取自決權，貝里斯會持續在國際場合上為台灣爭取更多支持。

察芙拉表示，非常高興及榮幸能夠參與中華民國第114屆國慶慶典，謹代表貝里斯人民，祝福台灣和平、穩定和國家繁榮。

