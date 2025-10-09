媒體爆4院長、府院黨3大秘書長都遭跟監偷拍 網批：非常中共國的做法

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，媒體報導今再爆出，包含行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭到跟監偷拍，受害對象幾乎都是綠營人士。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，媒體報導今再爆出，包含行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭到跟監偷拍，受害對象幾乎都是綠營人士，對此前柯文哲攝影官潘俊霖發文直言「國家重要人物被長期跟監，國安單位是不是該儘速查明有無境外資金，有沒有與境外勢力合作」。

政治工作者周軒今上午轉貼《鏡報》報導，內容整理出疑似狗仔偷拍作品集全貌，包含現任行政院長卓榮泰，以及陳建仁、蘇貞昌先前在擔任行政院長期間，都曾被跟監偷拍；總統府、行政院、民進黨等府院黨的三大秘書長，林佳龍、李孟諺、林右昌等人，也都是目標。另外前警政署長黃明昭於2024年4月也曾遭偷拍。

潘俊霖也在臉書轉貼報導並發文質疑「國安局是不是該出動調查了，國家重要人物被長期跟監，這行為應該不會是簡單爆料而已，國安單位是不是該儘速查明，有無境外資金，有沒有與境外勢力合作」。

在相關發文底下網友紛紛批評，「非常中共國的做法」、「蔥還說自己在刑事警局有線人？這樣是不是又違法了，幾乎是間諜等級」、「比國安機器還要強大」、「還可以站在那邊開記者會大言不慚，真是不要臉天下無敵」、「噁心！ 如果這樣還都沒事無罪，台灣還得了」。

有網友更直言「偷拍成這個樣子只有吸煙、交通違規可以爆，我才不信藍白會比較乾淨」、「如果偷拍的對象換成藍白紅們，一定很精彩」、「什麼樣的人需要如此大規模跟監政治人物？除了中國」。

