麥玉珍質詢突喊災區缺檳榔 李忠憲：對公共衛生與政策敏感度不足

成功大學教授李忠憲。（資料照）

花蓮光復鄉災情嚴重，民眾黨立委麥玉珍今日質詢衛福部長石崇良時，「語出驚人」表示，現在救災的後勤很重要，災民、志工的需求都該被顧及，她的「新住民姊妹」還有去募集檳榔、飲料，意指災區志工缺檳榔，讓石崇良急喊：「檳榔不要、檳榔不好啦！」對此成功大學教授李忠憲表示，這一段話很能代表台灣民衆黨麥玉珍的風格：她確實有在替基層志工爭取資源，也把第一線的辛苦帶到政策層級去，但表達方式直率得近乎隨性，對公共衛生與政策敏感度幾乎沒有修飾。好心、想幫忙，卻也顯得不太經過政治與衛教層面的過濾。

李忠憲在臉書PO文表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災區醫療物資與後勤支援不足，民眾黨籍立委麥玉珍在立法院質詢時，說她接獲志工反映缺氧氣瓶、氧氣面罩、導管等醫療物資，便當發放也不完善，甚至有新住民姊妹自己開貨車到現場煮飯、運輸志工。

李忠憲指出，她還提到有人去「募檳榔」給開卡車的志工提神，結果衛福部長石崇良急喊「檳榔不要、檳榔不要」，她卻說「雖然不好，但他們開車找不到就沒精神」，這一段話很能代表台灣民衆黨麥玉珍的風格：她確實有在替基層志工爭取資源，也把第一線的辛苦帶到政策層級去，但表達方式直率得近乎隨性，對公共衛生與政策敏感度幾乎沒有修飾。好心、想幫忙，卻也顯得不太經過政治與衛教層面的過濾。

李忠憲續指，看著這種說法，不免讓人想到《美麗新世界》裡的「蘇麻（soma）」，小說中，蘇麻是一種讓人暫時忘憂、維持社會穩定的快樂藥物──只要給人民一些快樂的麻醉，就能忘記現實的困難。如果他們執政，會不會也只是用各種「蘇麻」去安撫社會，而不真正解決結構問題？

李忠憲分析，難怪小草們那麼容易沉浸在這種被安撫的感覺裡。快樂容易，但處理真正的問題總是困難。真正的挑戰是：我們願意把艱難的問題交給誰來面對？從災後第一線的真實需求被帶上檯面，到「募檳榔」一句話引發的尷尬，我們看見一種善意卻未經修飾的政治身影：她想幫助基層，卻也顯露出對公共衛生與政策層次的敏感度不足。這種做法或許能暫時討好民意，讓人感覺被理解、被照顧，但若治理只停留在安撫與情緒供給，終究無法面對結構性的困難。

李忠憲直言，《美麗新世界》式的「蘇麻政治」看似甜美，卻可能讓社會在短暫快樂中失去改變的力量。問題是在真正艱難的挑戰面前，我們願意選擇誰去處理那些難題？

