輝達總部北士科卡關 許美華：蔣市府啞巴吃黃蓮無法解決

輝達台灣總部進駐北士科T17、T18用地卡關，反紫光奇遊團成員許美華表示，明明就是兩任台北市政府要解決的事，這幾天吵得莫名其妙，她想提醒輝達跟黃仁勳，要蓋企業總部是長長久久，必須跟當地政府打交道的事，經過柯文哲、再加上萬安四川，其中地雷處處，台北市政府這個雷包最好遠離為妙。

許美華在臉書PO文表示，關於NVIDIA（輝達）海外企業總部進駐北士科遭遇困難這件事，明明就是兩任台北市政府要解決的事，這幾天吵得莫名其妙，柯市府賤租北士科，新壽就地喊價想賺暴利，蔣市府啞巴吃黃蓮無法解決，廉價網紅批北市府「怕事怕扛責任」，這點應該沒錯，但他另外說中央政府「完全神隱」，應該是錯了。

許美華指出，今天中央政府出來接手這局，經濟部的說明透露了很多訊息，經濟部今天證實，已經在昨日（10月7日）接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並在10月24日前回覆輝達公司，有沒有注意到？輝達信函關鍵句，「請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地」。意思是，我沒有一定要在台北市，這也是給台北市政府的「哀的美敦書」。（Ultimatum，最後通牒）

許美華續指，圈內人都知道輝達總部首選是台北，這其中有很多原因，包括主要團隊都在台北等等，但輝達的表態（aka 放話），意思是，我也不是非要在台北市，更明確的說，不是一定要台北市政府的地，從輝達的信函內容來看，中央政府並沒有神隱，應該早就跟輝達互有聯繫，而經濟部也早就在探尋其他土地，只是在等台北市政府有沒有能力承擔解決。否則輝達不會在通知信上，押一個不到20天的極短日期，要經濟部在10月24日前回覆，這個日期代表雙方早有聯繫和討論。

許美華說，她沒有把網紅的意見看得很重要，但是如果網紅講錯話或是亂講話，會很容易騙到很多路人小白，帶歪一波風向，這是今天看到媒體轉貼另一位網紅，某房地產部落客關於輝達總部的發言，讓人很想笑，很想問，「你真的知道輝達與台灣產業鏈的關係嗎？」這位部落客說，「輝達全球佈局的重心正逐步轉移⋯⋯估計亞太戰略勢必重新洗牌，可能轉向美國與東南亞生產布局，可能淡化台灣的角色。」「輝達心思可能已不在台灣」「北士科T17、T18談不攏對輝達而言，反而是漂亮的退場下台階，不必得罪地主新壽，還能名正言順地延後設點甚至轉向其他區域，因此選址問題不是談不攏，而是根本不急著談，輝達在台灣已沒有非設總部不可的理由。」

許美華分析，看完只能說，這真的是太有想像力了，「輝達的心思不在台灣？所以輝達不需要在台灣蓋總部？」兩件事都是錯的，而且錯很大。輝達最重要的供應鏈，整串幾乎都在台灣，晶片來自台積電不用說，連跟Intel要合作開發的GPU+CPU，晶片製造都要交給台積電，伺服器系統廠商、後段封測也幾乎都在台灣。明年要開始量產，跟CoWoS對接的CPO供應鏈重要組成廠商，也是台灣廠商，說黃仁勳的心思已不在台灣，所以不用急著在台灣蓋總部？黑人問號！那個說什麼市場傳出黃仁勳考慮將投資重心轉向印度，意思是黃仁勳現在要捨台灣總部轉去印度，也非常搞笑，印度距離形成半導體聚落、供應鏈生態系，還非常遙遠，黃仁勳現在要去印度蓋總部？是在開玩笑嗎？

許美華直言，每次看很多人講半導體產業，都覺得很有趣，不過，還是想提醒輝達跟黃仁勳，要蓋企業總部是長長久久，必須跟當地政府打交道的事，經過柯文哲、再加上萬安四川，其中地雷處處，台北市政府這個雷包最好遠離為妙，（要在台北市找地，不一定需要透過台北市政府XD）AI版圖大戰正進入深水區，企業經營已經很挑戰很辛苦了，沒事不需要再多找麻煩。

