憲法法庭癱瘓大法官意見不一 林智群：被藍白惡搞還在惡法亦法？

藍白修法提高司法院大法官評議門檻至10人，又兩度封殺人事案，導致目前僅8位大法官的憲法法庭實質癱瘓。有大法官認為不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，也有大法官指出，若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束。對此律師林智群則發文質疑「藍白就是用流氓手段惡搞憲法制度，你大法官不站出來捍衛，就算了，還在惡法亦法？」他也比喻，當交通秩序陷入混亂時，交警的義務就是停止這些混亂，而不是裝癱、雙手一攤說我要守「法」我沒辦法。

司法院現有8位大法官，因人數不足憲訴法新制需至少有10位大法官評議的門檻，導致憲法法庭出現實質癱瘓情形，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3人指出，恪遵憲法，守護憲法秩序，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權；但代理院長的大法官謝銘洋、大法官陳忠五、呂太郎和尤伯祥4人在兩釋憲案直指「立院不能掏空憲法解釋權」、「若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束」。大法官間對憲訴法看法南轅北轍。

林智群昨日傍晚在臉書發文指出，立法院的國會擴權法案被大法官宣告違憲後，藍白為了報復大法官，就修法把大法官釋憲門檻提高到10人才可以釋憲，又百般刁難賴總統提出的大法官人選。這個提高釋憲門檻的憲法訴訟法第30條第2項，賴總統在2025年1月23日公告，於2025年1月25日生效。

林智群表示，針對立法院違憲癱瘓其他憲法機關（大法官），之前有人聲請暫時處分，凍結新法效力，大法官可以在1月23日到1月25日期間下裁定凍結這個即將生效的法律，再針對本案進行審理。但大法官那個時候沒做裁定，這樣就失去了先機。

林智群質疑，法律生效之後，再來講惡法亦法，那就是吊書袋了。人家藍白就是用流氓手段惡搞憲法制度，你大法官不站出來捍衛，就算了，還在惡法亦法？

林智群直言，本來以為大法官應該是站在「憲法高度」看事情，結果有幾個大法官卻是站在「法律高度」看事情，這樣怎麼捍衛憲法秩序？守「法」守到人家癱瘓「憲法」秩序也沒關係嗎？他也比喻，如果這樣都可以，哪天立法院通過大法官要15個人共識決，徹底癱瘓憲法法庭制度，大法官也要像傻鳥一樣無條件接受嗎？

昨晚林智群也發文表示，蔡宗珍等3名大法官的聲明，只說立法院「提高釋憲門檻的法律」（A），沒有侵害憲法第16人民訴訟權，卻對「立法院長期刻意阻擋大法官提名」（B），可能造成憲法法庭癱瘓的情形視若無睹。

林智群強調，憲法機關彼此之間的互動，也應該是憲法法庭的雷達範圍。「A+B會癱瘓憲法法庭，然後這三個大法官說他們認爲A不會癱瘓憲法法庭，你說這算不算是糊塗呢？」

今上午林智群也再度發文比喻，「如果你是一個交通警察，看到一個老太太在車陣中亂走，一堆車子都在閃她。這個時候你的duty（職責）就是衝過去把老太太帶回來」。

林智群直言，「如果這個交警在那個緊急當下還自稱『我是交通警察，要遵守交通規則，現在還沒綠燈不能過去救人』，我會叫他去吃屎」。

林智群強調，當交通秩序陷入混亂時，交警的義務就是停止這些混亂。當憲法秩序被癱瘓時，大法官有義務站在「憲法高度」終止這個混亂癱瘓狀態，而不是裝癱、雙手一攤說我要守「法」我沒辦法。

