家暴不准易科罰金被解職 頭份市代會副主席換人

頭份市民代表會副主席補選，許銑倫（右）當選，主席温宜靜（左）贈花恭賀。（圖由讀者提供）

無黨籍苗栗縣頭份市民代表會原副主席張家榮，因家暴傷害等案，被判刑拘役105日及應執行8個月徒刑確定，皆得易科罰金，惟苗栗地檢署否准他易科罰金，將他發監執行。張不服，聲明異議被苗栗地院駁回，提抗告也被台中高分院駁回並不得再抗告。縣府依法解除張的職務，頭份市代會昨（8）日進行副主席補選，由許銑倫當選。

張家榮因家暴傷害等案，被判拘役105日及有期徒刑8個月確定，皆得易科罰金。他於今年7月16日執行報到日赴苗栗地檢署欲繳罰金，但檢方認為他身為民意代表公眾人物，多次家暴，甚有在警察面前犯行，公然藐視法律，若不入監難收矯正之效，當天將他發監執行。

張向苗栗地院聲明異議，主張檢察官未給充分說明機會，也未提供發監憑據，剝奪程序保障，且他身為民代肩負服務鄉里重責，其行為僅侵害告訴人個人權益，對社會秩序影響甚微，並已知錯悔改，請求法院准許易科罰金。

苗栗地院調查，認為否准易科罰金是檢察官依法行使職權，無違法或裁量瑕疵，駁回張的聲明異議。張不服、提抗告，台中高分院認定一審裁判核於法並無違誤，駁回張之抗告，並不得再抗告。

《地方制度法》規定，鄉鎮市民代表受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者，由縣府解除其職務。縣府民政處於收到判決後，將張解職，頭份市代會於昨天進行副主席補選，許銑倫、黃宣乾2人角逐，投票結果由許銑倫當選。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

