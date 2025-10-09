為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    光復重災網友徵志工 作家揭地址是國民黨黨部 網酸：叫發言人來清

    2025/10/09 08:28 即時新聞／綜合報導
    作家謝知橋指出，有人在網路上徵求志工協助清理，但查詢其地址其實是國民黨的光復鄉黨部，謝知橋為此嗆「寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』」，其他網友也質疑「為什麼要遮遮掩掩的」。（圖擷自臉書）

    作家謝知橋指出，有人在網路上徵求志工協助清理，但查詢其地址其實是國民黨的光復鄉黨部，謝知橋為此嗆「寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』」，其他網友也質疑「為什麼要遮遮掩掩的」。（圖擷自臉書）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，自上月下旬以來持續有「鏟子超人」志工湧入當地協助救災，不過據作家謝知橋指出，有人在網路上徵求志工協助清理，但查詢其地址其實是國民黨的光復鄉黨部，謝知橋為此嗆「寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』」，其他網友也質疑「為什麼要遮遮掩掩的」。

    謝知橋發文分享，有人在社群發文徵求志工，內容提及地點位於「中華電信對面的地下室」，並附上地址為「中正路一段131號」，文內也表示，需要人力幫忙協助清理，並指「現場無人可接洽，直接前往」。

    不過經過搜尋，該處地址原來是國民黨的光復鄉黨部，對此謝知橋也質疑「徵求志工，寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』，結果是國民黨黨部。國民黨發言人（李明璇）前幾天才在嗆志工，結果現在國民黨徵求志工幫忙清黨部，要不要笑死人」。由於該篇徵文將日期寫成2020年，謝知橋也質疑「然後他連年份都打錯」。

    對此其他網友也紛紛留言諷刺「太誇張，到底怎麼好意思？」、「那個發言人趕快去啊，自己的花蓮黨部需要支援耶！」、「自己的黨部自己清好嗎」、「要選舉的時候，都可以出動遊覽車號召一堆人造勢，怎麼地方黨部要鏟土，卻沒有人？」、「傅崐萁也不救，叫青鳥救不是笑死人」、「國民黨都說志工有收錢。這場徵志工、請問國民黨要出多少？」、「居然要放任青鳥進去裡面幫忙，然後唱島嶼天光啊」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播