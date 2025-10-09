光復重災網友徵志工 作家揭地址是國民黨黨部 網酸：叫發言人來清

作家謝知橋指出，有人在網路上徵求志工協助清理，但查詢其地址其實是國民黨的光復鄉黨部，謝知橋為此嗆「寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』」，其他網友也質疑「為什麼要遮遮掩掩的」。（圖擷自臉書）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，自上月下旬以來持續有「鏟子超人」志工湧入當地協助救災，不過據作家謝知橋指出，有人在網路上徵求志工協助清理，但查詢其地址其實是國民黨的光復鄉黨部，謝知橋為此嗆「寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』」，其他網友也質疑「為什麼要遮遮掩掩的」。

謝知橋發文分享，有人在社群發文徵求志工，內容提及地點位於「中華電信對面的地下室」，並附上地址為「中正路一段131號」，文內也表示，需要人力幫忙協助清理，並指「現場無人可接洽，直接前往」。

不過經過搜尋，該處地址原來是國民黨的光復鄉黨部，對此謝知橋也質疑「徵求志工，寫了地址但不敢說自己是什麼單位，只敢講『中華電信對面』，結果是國民黨黨部。國民黨發言人（李明璇）前幾天才在嗆志工，結果現在國民黨徵求志工幫忙清黨部，要不要笑死人」。由於該篇徵文將日期寫成2020年，謝知橋也質疑「然後他連年份都打錯」。

對此其他網友也紛紛留言諷刺「太誇張，到底怎麼好意思？」、「那個發言人趕快去啊，自己的花蓮黨部需要支援耶！」、「自己的黨部自己清好嗎」、「要選舉的時候，都可以出動遊覽車號召一堆人造勢，怎麼地方黨部要鏟土，卻沒有人？」、「傅崐萁也不救，叫青鳥救不是笑死人」、「國民黨都說志工有收錢。這場徵志工、請問國民黨要出多少？」、「居然要放任青鳥進去裡面幫忙，然後唱島嶼天光啊」。

