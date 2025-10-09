為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傅崐萁質詢喊面對「亡靈」鄭銘謙愣住 網諷：走火入魔了？

    2025/10/09 08:09 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委傅崐萁在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，除提醒法務部不要吃案，還對鄭喊著「亡靈啊、面對這些亡靈啊」，這番畫面再度引發網友議論，直呼「他真的知道自己在說什麼嗎」。（圖擷自threads）

    國民黨立委傅崐萁在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，除提醒法務部不要吃案，還對鄭喊著「亡靈啊、面對這些亡靈啊」，這番畫面再度引發網友議論，直呼「他真的知道自己在說什麼嗎」。（圖擷自threads）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，國民黨立委傅崐萁頻頻推卸責任給中央，昨日他在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，除提醒法務部不要吃案，還對鄭喊著「亡靈啊、面對這些亡靈啊」，這番畫面再度引發網友議論，直呼「他真的知道自己在說什麼嗎」、「他是不是走火入魔了，懷疑他用罐頭訊息在質詢欸！」

    立法院司法法制委員會昨邀請法務部長鄭銘謙進行業務報告，傅崐萁在質詢時表示，「本席在這裡期許部長，能夠很務實地查核清楚，面對可能超過20位不幸罹難的這些鄉親，亡靈啊，面對這些亡靈，希望部長本於職責、本於良知，能夠把過程查察非常清楚，能夠水落石出」。

    這番話面引發網友議論，臉書粉專「Mr.柯學先生」也截錄並為一臉愣住的鄭銘謙配上「你要確定欸？」的旁白，網友也紛紛留言諷刺「希望亡魂都去找他們夫妻倆，好好講講」、「一直覺得災害發生後，他就一直ㄎㄧㄤ，不是要爆破堰塞湖，就是要發海嘯警報，到底是把百姓生命放在哪裡」、「怎麼感覺萊爾傅在挖坑要害他老婆關進去？」、「真是好笑，亡靈要找也是找你們夫妻、說什麼鬼話」。

    也有網友質疑「這一查，他太太就要進去了」、「大馬村村長聽中央通報強制撤離，1600人平安，為什麼村長做得到，花蓮縣府做不到？」、「什麼叫可能超過20位，到現在連清單都不知道？」。

