新北明年2月起鮮奶幸福週 議員提再納優酪乳

新北市自明年2月新學期起開辦「鮮奶幸福週」，編列4.29億元預算，提供全市公私立國小、幼兒園與新北市籍2至12歲兒童每週一瓶免費鮮奶或豆漿。（新北市教育局提供）

新北市自明年2月新學期起開辦「鮮奶幸福週」，編列4.29億元預算，提供全市公私立國小、幼兒園與新北市籍2至12歲兒童每週一瓶免費鮮奶或豆漿。市議員金瑞龍質詢表示，市府可考慮納入優酪乳作為選項之一。教育局長張明文指出，開辦鮮奶幸福週，旨在支持國產乳品、學童補鈣，政策也準備開始招標了，但願意評估議員建議。

金瑞龍說，新北市跟進台北市開辦學童喝鮮奶的政策，也提供豆漿這一替代選項服務無法喝鮮奶的學童，他建議可以考慮將優酪乳納入選項之一；他表示，4.29億元是市府全額出資，那市府便有自主權可調整選擇。

張明文指出，鮮奶週政策最初是農業部規劃的生生喝鮮奶政策，目前陸續回歸以縣市的力量辦理，若未來中央願意根據地方的經驗接手辦理，地方也樂見其成；此外，鮮奶政策主要在支持國產乳品、幫助學童補鈣，政策也準備開始招標，優酪乳的營養是否呼應政策宗旨，教育局願意進一步評估，也願意與開辦鮮奶政策的台北、桃園、台中市一起研究。

新北市「鮮奶幸福週」將自明年2月起開辦，符合資格的兒童全年52週均可領，預計33萬人受惠，市府規劃都會區可就近到四大超商、超市等兌領，偏鄉採專案配送到校，2至5歲未就學幼兒則研擬以數位兌領，詳細兌換方式將另行公告。

