誇張！花蓮地震縣府又誤發撤離警訊 張育萌揭3次背後巧合

花蓮縣吉安鄉昨日上午7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，隨後消防局也發布災防告警訊息，指馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施。（圖擷自災防告警訊息）

花蓮縣吉安鄉昨上午近8點發生規模5.0地震，花蓮縣政府卻誤發撤離簡訊，引發外界批評。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，縣府第一時間還想辯解說「最大震度『5弱』就要發」，但根本搞不清楚「芮氏規模」和「最大震度」完全不同。他也提出質疑，行政院長卓榮泰到災區勘災3次，每次院長去，縣府就會亂發警報，批縣府沒有一次真正檢討，中央一再忙著滅火，地方永遠在推卸責任。

張育萌在臉書發文指出，昨日花蓮縣府亂發「撤離警報」，花蓮縣府行政研考處長陳建村，接到記者電話時，第一時間竟然還想要替「誤發」擦脂抹粉，辯解說「最大震度『5弱』就要發，這個地震是5，就是比『5弱』大一點啊。」

請繼續往下閱讀...

對此張育萌直言「我的老天，建議花蓮縣府重修高中地球科學」，並質疑「真相大白了——負責發撤離警報的花蓮縣府，自己搞不清楚『芮氏規模』和『最大震度』根本不同」。

張育萌表示，中央規定的是「地震震度5弱就啟動疏散」，但昨日上午的地震是「芮氏規模5」呀，怎麼會拿「芮氏規模5」來說，比「最大震度5弱的標準」更大。張育萌也指出，事實上，今天芮氏規模5的地震，光復鄉的最大震度只有3級。

張育萌提到，花蓮縣府誤發撤離警報後，中央為了安撫災區的恐慌，立刻派無人機飛到馬太鞍堰塞湖觀測。確認湖面和溢流口都沒有異狀，山壁也沒有崩塌，居民懸著的心才又能放下，回到災後復原的日常——小鎮度過平安第一天，又是「幸好有中央政府」。

張育萌也質疑，離奇的是，馬太鞍堰塞湖災後，卓榮泰院長到災區勘災三次–每次院長去，縣府就會亂發警報。

首先是9月24日，在災後隔天的11點52分，花蓮警局鳳林分局發布訊息說「有第三波溢流」，警消緊急廣播「超過3000萬噸洪水溢流」，災民倉皇避難。結果，出動水利署、林保署和交通部全力幫花蓮縣府解釋，「是正常溢流，並沒有第三波洪峰。」

第二次是9月28日，花蓮縣警局的輪值人員，又搞錯中央協調所的指示，把「如洪水達紅色警戒應立即通報」誤認成「當下應立即發布海嘯警報」。隨後鳳林分局長橋派出所、光復分駐所都發布海嘯警報，現場志工和災民亂成一團，人群恐慌擁擠、奔跑。事後，花蓮縣府又在臉書上，一派輕鬆地說「警局誤傳訊息導致施放防空警報，請民眾安心。」

第三次也就是昨天，花蓮縣府還在致歉，說之後會改善警報發布流程。張育萌批評，「三次誤報，三次道歉，沒有一次真正檢討–中央一再忙著滅火，地方永遠在推卸責任」。

張育萌直言，這樣的縣府，到底要怎麼「請民眾安心」？他也強調，最可怕的情況，就是在花蓮縣府那雙亂按警報的手之下，最嚴謹的警報也成為「狼來了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法