差一天生就領不到10萬元 行政院回應了

行政院上（9）月宣布明年1月1日起擴大生育補助，在既有社會保險給付外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助皆達到10萬元。不過，不少準媽媽、準爸爸陳情，差個幾天生產，補助就「差很大」，甚至12月31日生，也領不到10萬元，對此，行政院表示，開辦以前生育者，仍得依規定請領相關保險的生育給付。

由於現行在各項保險類別中，包括勞保、公保、國保、農保、軍保的生育給付金額不一致，範圍也不完全涵蓋，例如勞保生育給付平均約7萬994元、公保約6萬6077元、農保約6萬1000元、軍保4萬2000元，甚至有未參加任何保險者無法領取任何生育給付的狀況，行政院9月宣布將把所有生育給付補助拉齊至10萬元。

國民黨立委柯志恩近日向行政院提出書面質詢表示，屢獲民眾陳情有關補助方案施行日期，雖然政策已於今年9月17日公布，施行日期為明年1月1日，但政策公布後、施行日期前生產孕婦，無法受益於行政院的政策與家庭育兒支持措施。

柯志恩說，政策公布後，對民眾已形成預期心理，為避免於政策公布後、施行日期前生產的孕婦，因無法獲得政策支持措施而產生相對剝奪感，同時，造成該生育家庭無法受益於政府政策提供育兒支持措施美意，建請行政院，評估訂定相關配套政策或檢討現行施行日期可能。

不過，行政院表示，以勞保本國籍女性被保險人（含與本國國民結婚之外國籍配偶）生育為例，除可請領原有的勞工保險生育給付外，將由政府另外編列公務預算加給生育補助，合計每胎10萬元，且雙生以上者，依比例增給，預計於明年1月1日開辦實施，而開辦以前生育者，仍得依規定請領2個月之勞工保險生育給付，提供保險給付保障。

