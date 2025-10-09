洪災縣府荒腔走板 吳崑玉痛罵：傅崐萁夫婦是最該被清的淤泥！

吳崑玉痛罵傅崐萁和徐榛蔚。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮縣府的表現讓各界看傻眼，除立委傅崐萁不斷想甩鍋中央、縣長徐榛蔚開口閉口就是向中央要錢，災情發生10多天，還發生誤發警報烏龍，讓災民很氣憤。政治評論員吳崑玉8日砲轟傅氏夫妻，直言他這30年來沒有看過這麼廢的縣府，傅氏夫妻才是最應該被清除的淤泥！

吳崑玉8日在政論節目《年代向錢看》談到花蓮縣府這幾天救災一團亂，造成民怨沸騰一事，表示這幾天他看到相關新聞看到越來越火大，只要有搞過救災的人，看到現在花蓮縣政府的表現，沒有一個人能夠忍受，「過去幾十年來，至少我看到的這30年來，沒有一個縣政府，即使是921地震，南投縣政府整個都被震垮了，公務員都失蹤了，他們也沒有像今年花蓮縣政府這麼廢！爛泥扶不上牆，他們才是要被清除的淤泥！這對夫妻（指傅崐萁和徐榛蔚）！」

吳玉接著批：「這對夫妻從開始到現在，只做三件事，第一個叫罵人，第二個叫卸責，第三個死要錢！其他事情都不做！為什麼我今天那麼火？因為昨天我看到他（傅崐萁）去質詢卓榮泰，從頭到尾胡說八道！什麼叫救災就是中央主責？地方政府才是第一線！」

針對傅崐萁質詢卓揆時提到2009年的八八風災，誇時任總統馬英九隔天就去勘災，誇當時內政部長廖了以當指揮官，率領各部會長官進駐災區，但當時被外界批評那次災害應對是台灣防災體系最全面崩潰的一次，吳崑玉也指出，有當年教訓後，2010年《災防法》修法，「《災防法》第12條，請傅崐萁回去翻一下，現在《災防法》第12條就是那時候修的，（明定）地方政府是救災的主責單位，明明確確寫在第12條！地方政府才能成立『前進指揮所』，地方首長擔任『前進指揮官』，其他的中央下去只能成立『前進協調所』，法令裡面就是這樣規定的，拜託你看一下好不好！馬英九修的，有意見你去罵馬英九！」

