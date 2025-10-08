砲轟黨主席選舉「一切以盧秀燕為中心」 張亞中當面大吐苦水

國民黨主席候選人張亞中（左）向台中市長盧秀燕大吐苦水。（記者黃旭磊攝）

國民黨黨主席選舉即將於10月18日舉行，6名候選人中，台中市長盧秀燕今晚招待張亞中吃「滬舍餘味」上海菜，張亞中當面大吐苦水，盧秀燕「聽課」近半小時，才吃到第一口湯包。

張亞中對盧秀燕說，選舉選到現在，他心裡很不舒服，其他競爭對手都是盧市長不出來，才出來參選，「自己不是因為您說不選主席，才說要選的」，如果兩人競爭，會在辯論會上質疑盧秀燕對兩岸看法。

張亞中說，這場選舉一切都是以盧秀燕為中心，今天她沒參選，所有都亂掉了，朱立倫等盧秀燕一個人，不能這樣幹，不選還要等兩個禮拜，陷市長於不義，所有東西荒腔走板，這是國民黨的悲哀，直到現在，他都沒遇到一個可敬的對手。

盧秀燕原預期是輕鬆愉快吃播行程，還請出滬舍餘味老闆，當面稱讚連4年獲米其林推薦，並在餐盤簽名，未料「聽課」近半小時才吃到第一口湯包。

張亞中繼續向盧秀燕抱怨，他寫過《輕鬆讀懂孫中山的核心思想》、《台灣再光復》等3本書，可以破解民進黨台灣史觀，國民黨讓年輕人以為是外來政權，被民進黨論述成欺壓台灣人，這都不是真實論述。

張亞中說，如果盧秀燕一開始就決定要參選，大家都不必講話，篤定當選，但她決定不選，所有事情都亂了套，因為朱立倫要等盧秀燕一個人，這不是做事情應有方式。

