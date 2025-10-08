為何有群人要嘲諷國軍和鏟子超人？ 許美華：因為恨民進黨執政

花蓮洪災發生後，有大量志工湧入光復鄉災區，發生不少動容的故事，但也有酸民在網上嘲諷批評。（資料照）

花蓮光復鄉發生洪災後，大量志工湧入災區幫忙，國軍也進駐救災，發生不少令人動容的故事；但同一時間，網路上也有許多酸民嘲諷、批評這些一心只想幫助災民的人士。反紫光奇遊團成員許美華慨歎，台灣就是有一群人不願看到台灣團結一心的美好畫面，她認為，有很大的原因是因為「民進黨執政」，這些酸民恨民進黨恨到失去理智。

許美華8日在臉書發文說，「為什麼台灣有一群人總是見不得台灣好？不只是網軍、還有真人，最近群起醜化攻擊鏟子志工還有救災國軍，連送妹妹帽子帥到炸的軍人，都被質疑他的帽子是公發的不能送人……後來是他自己跳出來澄清，細說前後說他有多一頂帽子，送出去的帽子是自己買的，不是公發的，才讓這串攻擊暫時閉嘴。」

「這些攻擊有些是網軍，有些是酸民，但更多是不願看到台灣團結一心的美好畫面，其中很大的原因是，因為現在是民進黨執政。這些人因為恨民進黨而恨台灣，甚至恨到失去理智，寧願讓極權共產黨來統治民主台灣，真的是仇恨極端心理的展現，『我支持的政黨得不到政權，就寧可毀掉台灣』。很多小草就是被柯昌洗成因為恨民進黨而痛恨台灣的一群人。」

許美華接著寫道：「一群因為恨已經失去理性的一群人，只有真正讓他們自己被教訓，甚至嚐到共產黨鐵拳才會醒。他們不知道、似乎也不在意，他們正在傷害這個想要保護他們一切權利的國家。十年前的2014馬英九強推服貿，2015年秋冬準備開門迎接中資紫光，就算是那樣的危急存亡、悲憤交加，我跟戰友也沒有說要X掉馬英九，能做的，就是拼命的去阻擋那些可怕的事情發生。」

「最近館長加碼舔共，不只呼應對岸網友喊斬首賴清德，還說解放軍來會對台灣人很好；中國國民黨的黨主席選舉，很可能會選出承諾台灣人會自豪說『我是中國人』的鄭麗文。敬告那些說我票投藍白但我不想做中國人的選民們：要不是我還不想離開台灣，真的很想讓這些人嚐嚐被共產黨統治的後果，得到人間果報。」

最後許美華說，「台灣現在還勉強撐在這裡，台灣人還沒變成中國人，整天享受胡說八道的權利，繼續做自由的台灣人……就是因為我們這群1450青鳥爛鳥綠吱綠蟾蜍還沒有放棄！望以為民主是天上掉下來的刁民周知！」

