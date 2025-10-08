慘了！黃國昌被爆委外跟監黨內同志 四叉貓喊：所有祕密我全知道喔！

四叉貓表示，他掌握黃國昌過去對黨內同志進行私下調查的證據。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，網紅四叉貓昨（7日）加碼爆料他過去在時代力量，曾委託徵信社對黨內同志進行跟監，還曝光驚人價碼，引發外界討論。黃國昌今（8日）反駁指控，痛批綠媒配合側翼胡亂造謠抹黑「不用拿出任何證據嗎？」。對此，四叉貓晚間回應，「黃國昌怎麼會覺得我手上沒有證據呢？」

四叉貓7日在政論節目上提到，2020年8月份發生的「國昌錄音檔外流事件」，爆料當時時力內部有調查是誰外洩錄音，但黃國昌不太信任內部的人，於是自己去找了徵信業者來跟拍。黃國昌起初要求調查的對象很多，但因為費用昂貴，業者建議就先鎖定幾個真的比較可疑的人，黃國昌根據外洩錄音檔的聲音判斷，將調查範圍濃縮到2個人，業者當時開價，查2個人1個月就要90萬。

針對四叉貓的爆料，黃國昌8日表示，他從來不會拿錢去委託徵信社做什麼事情，「現在綠媒配合側翼胡亂造謠、抹黑，不用拿出任何證據嗎？」

對此，四叉貓8日晚間在臉書發文，「好感動，黃國昌這個大變態罵我變態一個多月，今天算是有點回應了，雖然回應的蒼白無力啦……。黃國昌怎麼會覺得我手上沒有證據呢？我不但知道黃國昌委託徵信業者幫忙調查時力哪些人，我還知道黃國昌除了調查時力以外還有做哪些委託，我更知道黃國昌找哪些金主幫他核銷這些徵信費用（註：所以黃國昌只敢回嘴說他自己沒掏錢），我甚至知道黃國昌跟徵信業者開會的地點在重慶北路家樂福旁，所有的祕密我全部都知道喔！」

四叉貓接著說：「黃國昌要是覺得我在造謠抹黑，可以去按鈴控告我啊，只要告下去，徵信社的金流來自哪幾位金主直接公開透明！我話不要說太重，今天先點到這裡，嘿！我就笑黃國昌不敢正面回應，嘻嘻。」

