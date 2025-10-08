「世代交替是騙局！」郝龍斌：分進合擊、2028幫盧秀燕拚總統

國民黨主席選人郝龍斌喊出「世代交替是騙局」，強調黨主席不一定要年輕人，一定與盧秀燕分進合擊，目標2026年地方選舉拿下五都的市長，2028年幫助盧秀燕成為最強總統候選人。（記者蔡淑媛攝）

國民黨主席選舉將在18日舉行，候選人郝龍斌今晚在台中莒光新城舉辦黨員座談會，喊出「世代交替是騙局」，強調黨主席不一定要年輕人，而是球隊總教練，培養年輕人成為戰將，他說，這一仗打得辛苦，很多人不是不支持他，是因為已經答應別人、不能來拉票；他喊話，一定與盧秀燕分進合擊，目標2026年地方選舉拿下五都的市長，2028年幫助盧秀燕成為最強總統候選人。

會中胡志強、立委廖偉翔、黃健豪，及議員李中都來力挺站台。郝龍斌表示，這一仗他打得很辛苦，他支持盧秀燕選黨主席，2人都主張國民黨能贏最重要，要分進合擊；大家臨時要他出來選，他要考慮財務、整合問題，後來趙少康要他不能再想，9月16日決定參選，原本以為400米中程賽跑，其實是百米短程賽跑，現在非常辛苦要追上。

郝龍斌說，很多人不是不支持我，而是他們已經答應別人、不方便再幫我拉票；自己為什麼出來選？因他擔任過台北市長、副主席，也與民眾黨高層有交往，能促成藍白合作。

郝龍斌強調，未來不只決戰中台灣，他更要變成決戰南台灣，與盧秀燕2人分進合擊，「顧北、穩中、強南」，目標2026年地方選舉拿下五都的市長，2028年幫助盧秀燕成為最強總統候選人，會用民主機制，不讓國民黨再出現2組總統候選人，以及促成藍白合，不再讓60%民意輸給40%民意的民進黨，他會促成黨內團結，在野合作，重返執政，下架民進黨。

胡志強也帶著夫人邵曉鈴出席座談會力挺郝龍斌，他說，國民黨選舉也有人用網軍來放假息，還說要把郝放到養老院，他批評怎麼有人用網軍打自己人，呼籲要團結，不要分裂，選舉不要黨內互打；還說郝被批評靠爸，其實郝都是靠他自己。

胡志強指出，要兩岸和平，不希望台灣年輕人上戰場，還說已經跟兒子講，萬一收到徵兵的單子不要去，要交給他，他要代替兒子去打仗，不要發生中國人打中國人，而郝龍斌也支持兩岸和平，要促成兩岸對話。

郝龍斌今晚在台中莒光新城舉辦黨員座談會。（記者蔡淑媛攝）

