拒絕架空！大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥：不應受缺漏違憲憲訴法拘束

謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥4位大法官直指，「若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束」、「立院不能掏空憲法解釋權」，引起法界高度矚目。（記者楊國文攝）

司法院現有8位大法官，因人數不足憲訴法新制需至少有10位大法官評議的門檻，導致憲法法庭出現實質癱瘓情形，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3人指出，恪遵憲法，守護憲法秩序，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權；但代理院長的大法官謝銘洋、大法官陳忠五、呂太郎和尤伯祥4人在兩釋憲案直指「立院不能掏空憲法解釋權」、「若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束」。大法官間對憲訴法看法南轅北轍。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美針對近日媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況，認為未達理想，甚至批評怠惰，認為所述內容與實情不符，今發表聲明指出，大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權，並稱現行有效的憲法訴訟法，是立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守的義務，無權恣意不適用。

不過，大法官陳忠五在一件工安事件的釋憲案中，出具協同意見書，大法官謝銘洋、尤伯祥亦加入；陳忠五3人指大法官基於對憲法的忠誠義務，僅忠於憲法，若憲訴法有缺漏或違憲疑義，不應受拘束，否則將導致立院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法職權。

陳忠五3人認為，大法官行使職權時，應本於憲法守護者的角色，在審理案件的實體爭執時，不僅以憲法為判決準繩，所踐行的程序，亦應符合憲法意旨。

陳忠五3人指出，大法官固應尊重立法院的民主正當性而於審理案件時適用憲訴法，但若憲訴法的規定有缺漏或違憲疑義，其適用反將導致審理程序違反憲法意旨，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，不應受牴觸憲法的憲訴法規定拘束，否則不僅導致大法官在個案的審理程序違憲，甚至容任立法院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法審查職權，進而摧毀憲法上的權力分立架構。

陳等3人還表示，大法官在審理「人民聲請案」時，不待當事人聲請，本應基於對憲法忠誠義務與守護憲法職責，「自行審查」聲請案可能適用的憲訴法規定合憲性，進而決定是否受其拘束。

不僅於此，呂太郎、謝銘洋、陳忠五和尤伯祥在憲法法庭一件裁定不受理案的不同意見書亦直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」，還稱「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，幾乎已明確表態對憲訴法修法的不同看法。

呂太郎4位大法官認為，若憲訴法規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受拘束；若內容有所不足，無法貫徹大法官解釋憲法的職權，大法官自應予以補充，使憲法意旨得以貫徹。若其規定有互相衝突或矛盾，尚有解釋空間，大法官應作成有助於憲法法庭運作的解釋等。

