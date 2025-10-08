古屋圭司率日華懇國慶祝賀團 31人明訪台

日華懇會長古屋圭司今天出席東京舉辦的國慶酒會，表示9日將率團來台參加國慶活動。（駐日特派員林翠儀攝）

日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司，今天在出席東京舉辦的台灣國慶酒會時受訪表示，9日一早將率領30位日華懇成員組成的國慶祝賀團訪台；他強調，台日是具有深厚情誼與信任的夥伴，彼此在困難時都能互相幫助，「台灣有事就是日本有事」，絕對不能讓台海衝突發生。

另外，古屋今天致詞時也宣布，日本將提供國土交通省使用的最新型浮標，協助花蓮地區堰塞湖的監控作業，這些浮標預定在本月17日之前會送抵台灣。

請繼續往下閱讀...

日華懇是日本國會最大的跨黨派議員團體，古屋表示，目前成員有300多人，今年國慶祝賀團的名額有30位，開放報名後很快就額滿，因為預定出席立法院長韓國瑜午宴，所以9日一早7點多搭華航班機前往，現在比較擔心的是颱風的影響。

日本自民黨總裁高市上任後，重用多位日華懇成員，包括該會會長古屋、幹事長萩生田光一、副幹事長有村治子，3人均擔任黨內要職，古屋任選對委員長、萩生田為幹事長代行，有村則是總務會長。

日華懇事務局長木原稔也內定入閣擔任官房長官。由於官房長官是政府重要職位，事涉敏感，為避免在外交上節外生枝，木原今年將從日華懇國慶祝賀團缺席。

古屋受訪時說，他是黨職、不受影響，將按原計畫率30位議員訪台，包括古屋在內，自民黨14名、立憲民主黨7名、日本維新會3名、國民民主黨3名、有志之會2名、參政黨2名。

對於高市上台是否會有進一步的台灣政策，古屋表示，自民黨一直在推動與台灣的關係，未來也會進一步強化與台灣的合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法